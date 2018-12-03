Артист Евгений Петросян недавно побывал на спектакле по пьесе Николая Эрдмана Самоубийца в Студии театрального искусства. Своими впечатлениями он поделился с подписчиками в Instagram.

Артист Евгений Петросян недавно побывал на спектакле попьесе Николая Эрдмана "Самоубийца" в "Студии театрального искусства". Своимивпечатлениями он поделился с подписчиками в Instagram.Петросян решил посвятить свой единственный выходной в этоммесяце походу в театр. Он посмотрел постановку режиссера С.В. Женовача "Самоубийца" по пьесе Николая Эрдмана. "Свой единственный выходной день в этом месяце я,конечно, отдаю театру…", – поделился он.Артист также вспомнил о том, как в молодом возрасте читалсобственные сочинения известному драматургу Николаю Эрдману. "В молодости мнепосчастливилось не только познакомиться с Николаем Робертовичем Эрдманом, но иначать работать с ним. Помню, у него в квартире, что на Садовом кольце (напротивАмериканского посольства) я часами читал ему фельетоны и монологи из своего репертуара.Для того чтобы он почувствовал мою индивидуальность, мой стиль", – рассказал Евгений Петросян.Однако смерть Эрдмана в августе 1970 года прервала ихсовместную работу. С тех пор юморист сотрудничал со многими выдающимисяписателями, но каждый раз когда он вспоминал драматурга, его не покидало "щемящее сожаление".Напомним, что в прессе регулярно появляются все новые подробностиразвода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По словам адвоката юмористаСергея Жорина, бывшая жена хочет забрать все деньги. "Кто-то ее убедил,что суд заберет у Петросяна все и отдаст ей. И Степаненко в это свято верит инадеется, что так и будет, но, к счастью, так у нее не получается", –сообщил он.В середине декабря пройдет первое судебное заседание по делуо разделе совместно нажитого имущества. Адвокат утверждает, что Петросян хочет мирно урегулировать ситуацию. "Может быть,частично поделить что-то вне суда, потому что это правильно, это быстрее, этовыгодно всем", – пояснил Сергей.