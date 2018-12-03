Артист Евгений Петросян недавно побывал на спектакле по
пьесе Николая Эрдмана Самоубийца в Студии театрального искусства. Своими
впечатлениями он поделился с подписчиками в Instagram.
Артист Евгений Петросян недавно побывал на спектакле по
пьесе Николая Эрдмана "Самоубийца" в "Студии театрального искусства". Своими
впечатлениями он поделился с подписчиками в Instagram.
Петросян решил посвятить свой единственный выходной в этом
месяце походу в театр. Он посмотрел постановку режиссера С.В. Женовача "Самоубийца" по пьесе Николая Эрдмана. "Свой единственный выходной день в этом месяце я,
конечно, отдаю театру…", – поделился он.
Артист также вспомнил о том, как в молодом возрасте читал
собственные сочинения известному драматургу Николаю Эрдману. "В молодости мне
посчастливилось не только познакомиться с Николаем Робертовичем Эрдманом, но и
начать работать с ним. Помню, у него в квартире, что на Садовом кольце (напротив
Американского посольства) я часами читал ему фельетоны и монологи из своего репертуара.
Для того чтобы он почувствовал мою индивидуальность, мой стиль", – рассказал Евгений Петросян.
Однако смерть Эрдмана в августе 1970 года прервала их
совместную работу. С тех пор юморист сотрудничал со многими выдающимися
писателями, но каждый раз когда он вспоминал драматурга, его не покидало "щемящее сожаление".
Напомним, что в прессе регулярно появляются все новые подробности
развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По словам адвоката юмориста
Сергея Жорина, бывшая жена хочет забрать все деньги. "Кто-то ее убедил,
что суд заберет у Петросяна все и отдаст ей. И Степаненко в это свято верит и
надеется, что так и будет, но, к счастью, так у нее не получается", –
сообщил он.
В середине декабря пройдет первое судебное заседание по делу
о разделе совместно нажитого имущества. Адвокат утверждает, что Петросян хочет мирно урегулировать ситуацию. "Может быть,
частично поделить что-то вне суда, потому что это правильно, это быстрее, это
выгодно всем", – пояснил Сергей.