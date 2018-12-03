Евгений Миронов, Юрий Башмет: театральные и музыкальные звезды приходят в театры далекого Сахалина. И даже не просто в театры - в квартиры обычных людей, будет даже такое. Все это чудо - фестиваль Территория: неделя таких событий, о которых не рассказывать нужно, а слушать и смотреть на них.

Евгений Миронов, Юрий Башмет: театральные и музыкальные звезды приходят в театры далекого Сахалина. И даже не просто в театры — в квартиры обычных людей, будет даже такое. Все это чудо — фестиваль "Территория": неделя таких событий, о которых не рассказывать нужно, а слушать и смотреть на них.Фестиваль-школа современного искусства "Территория. Сахалин" начал свою работу. Программа состоит не только из драматических спектаклей и изобразительного искусства. В этом году будет организована школа, где студенты смогут посетить мастер-классы и лекции. Первый спектакль "Ван Гог. Письма к брату" собрал большое количество зрителей.Ажиотаж на спектакль легко объясним. Во-первых, зрители предвкушали выступление Евгения Миронова, во-вторых, монолог маэстро был дополнен камерным ансамблем "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета."Это крики страдания огромного погибающего художника, у которого на свете был всего один человек, которому он мог так писать, и который мог его так слушать. Младший брат — Теодор, Тео", — говорит Евгений Миронов.В кармане Винсента Ван Гога в день смерти было найдено письмо, посвященное брату Тео. Читать его без слез сложно. В нем художник рассказал все о своей тяжелой жизни. Создатели отталкивались от писем и их эмоциональной составляющей. Постановка дала пищу для размышлений каждому.- Отличная игра камерного оркестра, мне очень понравилось! Очень интересно сочетание с живой игрой актера. Евгений Миронов был сегодня просто на высоте, и спектакль — выше всех похвал!- Музыкальное сопровождение замечательное! И Миронов — энергетика его, конечно, харизма!- Потрясающий Миронов, конечно. Тезка мой Башмет. Внутренние размышления вызывает.Фестиваль-школа современного искусства "Территория. Сахалин" продлится с 3 до 9 декабря и объединит в себе показ спектаклей, мастер-классы и выставку. Фестиваль — это только начало двухлетней программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока."Эта программа — импульс к творчеству, к созданию чего-то нового. А мы открыты — все, кто курирует и болеет за это дело", — поясняет сам Евгений Миронов.