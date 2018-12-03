Уже почти 14 миллионов человек в России примкнули к движению волонтеров. На их поддержку в ближайшие пять лет государство выделит почти 7,5 миллиарда рублей. Такие заявления звучат на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве на ВДНХ. С участниками масштабного мероприятия - а всего их 15 тысяч человек - встретились члены правительства. О чем шла речь?

Уже почти 14 миллионов человек в России примкнули к движению волонтеров. На их поддержку в ближайшие пять лет государство выделит почти 7,5 миллиарда рублей. Такие заявления звучат на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве на ВДНХ. С участниками масштабного мероприятия — а всего их 15 тысяч человек — встретились члены правительства. О чем шла речь?Международный форум волонтеров подводит итог завершающемуся в России Году добровольца. В мероприятии участвуют 15 тысяч человек из всех регионов страны и 120 стран мира.Уходящий год в России был объявлен президентом Годом добровольца, чтобы сделать волонтерство еще популярнее. За это время по всей стране прошли сотни мероприятий. Их итоги как раз и подводили на сегодняшнем форуме, куда приехал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Киреенко.Он обошел стенды, где волонтеры представляли свои проекты, и пообщался с добровольцами — ребятами из разных городов и поселков, каждый из которых вносит свое лепту в общую копилку больших и малых дел.На форуме одновременно работают семь лекториев, сессии сменяют друг друга. В деловой программе приняли участие члены социального блока российского правительства."Волонтеры приходят в очень сложные сферы нашей жизни. Это сфера социального обслуживания, социальной помощи, здравоохранения, образования, культуры, помощи в чрезвычайных ситуациях. И очень важно, что это начинается не только от школы — занимаются этим люди самых разных возрастов", — сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.Форум проводится уже в пятый раз, но международный формат он получил впервые. Его участники — это в основном молодежь, школьники и студенты. Они смогли попробовать себя в разных проектах — от помощи детям и старикам до работы в качестве спасателей. Сегодня волонтеры делятся своим опытом."Мы на днях открыли сенсорно-динамическую комнату для детей с ограниченными возможностями здоровья — первую в Орловской области. Приехали сюда поделиться нашим опытом и пообщаться с единомышленниками", — рассказала Яна Гарзова."Мы не только принимаем участие, но и организовываем много различных волонтерских, добровольческих, общественных, социальных проектов. Надеюсь, нашими усилиями и с помощью таких форумов добровольчество у нас будет крепнуть, расти и развиваться", — говорит Юлия Плешко.Завершится масштабный форум 5 декабря торжественным концертом в Ледовом дворце в "Парке Легенд", где будут объявлены лауреаты всероссийского конкурса "Доброволец России — 2018". Все дни форума волонтеров ждут не только мастер классы и дискуссии, но и практическая работа в больницах, интернатах и благотворительных фондах.