Татьяна Навка рассказала о самом сложном периоде в жизни. Тогда фигуристке было всего 14 лет.

Татьяна Навка рассказала о самом сложном периоде в жизни. Тогдафигуристке было всего 14 лет.Мама Татьяны – Раиса Анатольевна, не может сдержать слез,вспоминая, что когда-то отправила свою наследницу одну в Москву. Девочка грезилафигурным катанием, но в родном Днепропетровске у будущей звезды не было никакихперспектив.Ради возможности получать уроки у профессионалов Татьяне пришлосьскитаться по съемным квартирам. Будущая чемпионка многое вынесла. Однажды ей довелосьночевать на Курском вокзале: хозяйка выкинула ее из арендованной комнаты наулицу.В тот период Навка тренировалась у Натальи Дубовой. Тренердержала воспитанницу в ежовых рукавицах, пристально следила за ее весом. "Онаменя постоянно взвешивала, закрывала в раздевалках на ночь, чтобы я не моглапоехать домой и поесть. Между тренировками закрывала в спортзале, чтобы у меняне было возможности пойти в какую-нибудь кафешку и съесть пирожок", -вспоминает фигуристка.Как-то утром весы показали 53 килограмма. Дубова приказалаНавке уже к вечеру сбросить 500 граммов. Девушка тренировалась шесть часов, и вперерыве между прокатами съела три персика и выпила чай. В результатевечером, вместо того чтобы скинуть, Татьяна набрала полкилограмма.Юная спортсменка рассказала про перекус, за что получилалегкий подзатыльник. "А весы были советские, которые ходили под ногами. Я не удержалась, она меня по голове, и я обстенку головой падаю с этих весов. У меня слезы, мне так было обидно, чтотакое унижение – головой об стенку. Она, конечно,сама не ожидала, что так случится, но она же не будет отступать, она продолжаетнаезжать: "Мало ли тут упала. Вставай!" – поведала Татьяна в рамках влога "Душевный разговор", который опубликован на сайте YouTube.В наказание Наталья пыталась заставить воспитанницу бежатькросс, однако Навка решила показать характер – молча оделась, оставилаконьки и ушла домой, хлопнув дверью. Фигуристка начала думать о поиске другоготренера, однако спустя время Дубова извинилась и конфликт был исчерпан.