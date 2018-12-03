Татьяна Навка рассказала о самом сложном периоде в жизни. Тогда
фигуристке было всего 14 лет.
Татьяна Навка рассказала о самом сложном периоде в жизни. Тогда
фигуристке было всего 14 лет.
Мама Татьяны – Раиса Анатольевна, не может сдержать слез,
вспоминая, что когда-то отправила свою наследницу одну в Москву. Девочка грезила
фигурным катанием, но в родном Днепропетровске у будущей звезды не было никаких
перспектив.
Ради возможности получать уроки у профессионалов Татьяне пришлось
скитаться по съемным квартирам. Будущая чемпионка многое вынесла. Однажды ей довелось
ночевать на Курском вокзале: хозяйка выкинула ее из арендованной комнаты на
улицу.
В тот период Навка тренировалась у Натальи Дубовой. Тренер
держала воспитанницу в ежовых рукавицах, пристально следила за ее весом. "Она
меня постоянно взвешивала, закрывала в раздевалках на ночь, чтобы я не могла
поехать домой и поесть. Между тренировками закрывала в спортзале, чтобы у меня
не было возможности пойти в какую-нибудь кафешку и съесть пирожок", -
вспоминает фигуристка.
Как-то утром весы показали 53 килограмма. Дубова приказала
Навке уже к вечеру сбросить 500 граммов. Девушка тренировалась шесть часов, и в
перерыве между прокатами съела три персика и выпила чай. В результате
вечером, вместо того чтобы скинуть, Татьяна набрала полкилограмма.
Юная спортсменка рассказала про перекус, за что получила
легкий подзатыльник. "А весы были советские, которые ходили под ногами. Я не удержалась, она меня по голове, и я об
стенку головой падаю с этих весов. У меня слезы, мне так было обидно, что
такое унижение – головой об стенку. Она, конечно,
сама не ожидала, что так случится, но она же не будет отступать, она продолжает
наезжать: "Мало ли тут упала. Вставай!" – поведала Татьяна в рамках влога "Душевный разговор", который опубликован на сайте YouTube.
В наказание Наталья пыталась заставить воспитанницу бежать
кросс, однако Навка решила показать характер – молча оделась, оставила
коньки и ушла домой, хлопнув дверью. Фигуристка начала думать о поиске другого
тренера, однако спустя время Дубова извинилась и конфликт был исчерпан.