Музыкант Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, готовился к съемкам в программе Андрея Малахова. По слухам, в последний момент рэпер и телевизионщики не договорились о гонораре.

Музыкант Алексей Долматов, известный под сценическимпсевдонимом Гуф, готовился к съемкам в программе Андрея Малахова. По слухам, впоследний момент рэпер и телевизионщики не договорились о гонораре.Поговаривают, что Алексей дал предварительное согласие насъемки в шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Там музыкант должен былрассказать о своей связи с некой девушкой по имени Яна, а также "слить" подробности отношений с певицей Кети Топурией, мол, Гуф поменял возлюбленную на большой куш.Однако, когда дело дошло до обсуждения материальной стороны вопроса,Долматов запросил слишком большую сумму. Администрация канала посчитала, чтоовчинка не стоит выделки, и отозвала свое предложение. "В общем, не совесть и нелюбовь к Кэти сыграла, а банальная жадность, которую "Прямой эфир"решил не оплачивать, видимо", – сообщает Telegram-канал "Тольконикому..."Напомним, скандал вокруг персоны Алексея Долматова длитсянесколько недель. Сначала стало известно о расставании артиста с Кети Топурией,которой он неоднократно признавался в любви. После на связь с журналистамивышла некая Яна, оказавшаяся тайной любовницей звезды.Позже артист, общаясь с поклонниками в личном микроблоге,подтвердил свою связь с девушкой и даже обещал в подробностях рассказать о нейв новом треке "Опасный пассажир". В конце обращения он заметил, что из-за"этой дуры" он едва не попал на программу Малахова.