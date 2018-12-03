В пакете была «синтетика» массой 1,27 грамма

В пакете была «синтетика» массой 1,27 граммаЖителя Гусь-Хрустального обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские задержали мужчину в ходе проведения оперативных мероприятий в сентябре этого года. Во время обыска у задержанного нашли полимерный сверток с порошкообразным содержимым. Экспертиза показала, что в пакете была «синтетика» массой 1,27 грамма.Гусевчанин признал свою вину, пояснив, что наркотики купил для личного потребления.Материалы уголовного дела переданы в суд. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.