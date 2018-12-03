Актриса и телеведущая со своей страницы в Instagram обратилась к подписчикам. Лариса Гузеева недовольна тем, что фолловеры никак не перестанут сочувствовать в комментариях после смерти ее матери.

Актрисаи телеведущая со своей страницы в Instagram обратилась к подписчикам.Лариса Гузеева недовольна тем, что фолловеры никак не перестанут сочувствоватьв комментариях после смерти ее матери.Ведущей "Давайпоженимся!" надоела жалость со стороны поклонников. "Дорогиемои подписчики, я считаю, что горе – это очень личное и делиться этим насоцстраницах – неприлично. Вот и я не стала. Но вы меня все время хотитеутешить, под любой фотографией, которую я для вас выкладываю. Спасибо. Хватит.С уважением", – написала Гузеева в микроблоге.При этом в комментариях она разъяснила, что сочувствияне просит и не ищет. "Я этого не понимаю и не принимаю. И все. Хватит" -добавила артистка.Ранее в переписке сфолловерами знаменитость разразилась гневной отповедью в ответ на слишкомфамильярные и критические комментарии, касающиеся ее личной жизни. Гузеева невпервые жестко отвечает хейтерам, за что подвергается критике.Напомним, о смерти родительницыГузеевой Альбины Андреевны стало известно 12 октября. Об этом рассказала дочьЛарисы Ольга в своих соцсетях. О болезни матери звезды говорили еще в началеоктября. В свою очередь ведущая "Давай поженимся!" в Instagramпоместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати.Маме Ларисы Гузеевой было 86 лет.