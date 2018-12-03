Актриса
и телеведущая со своей страницы в Instagram обратилась к подписчикам.
Лариса Гузеева недовольна тем, что фолловеры никак не перестанут сочувствовать
в комментариях после смерти ее матери.
Актриса
и телеведущая со своей страницы в Instagram обратилась к подписчикам.
Лариса Гузеева недовольна тем, что фолловеры никак не перестанут сочувствовать
в комментариях после смерти ее матери.
Ведущей "Давай
поженимся!" надоела жалость со стороны поклонников. "Дорогие
мои подписчики, я считаю, что горе – это очень личное и делиться этим на
соцстраницах – неприлично. Вот и я не стала. Но вы меня все время хотите
утешить, под любой фотографией, которую я для вас выкладываю. Спасибо. Хватит.
С уважением", – написала Гузеева в микроблоге.
При этом в комментариях она разъяснила, что сочувствия
не просит и не ищет. "Я этого не понимаю и не принимаю. И все. Хватит" -
добавила артистка.
Ранее в переписке с
фолловерами знаменитость разразилась гневной отповедью в ответ на слишком
фамильярные и критические комментарии, касающиеся ее личной жизни. Гузеева не
впервые жестко отвечает хейтерам, за что подвергается критике.
Напомним, о смерти родительницы
Гузеевой Альбины Андреевны стало известно 12 октября. Об этом рассказала дочь
Ларисы Ольга в своих соцсетях. О болезни матери звезды говорили еще в начале
октября. В свою очередь ведущая "Давай поженимся!" в Instagram
поместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати.
Маме Ларисы Гузеевой было 86 лет.