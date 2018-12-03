Пародию на саммит Большой двадцатки в Аргентине
показали в эфире американского канала NBC. Артисты шоу Saturday Night Live
высмеяли покинутого всеми Дональда Трампа.
Пародию на саммит "Большой двадцатки" в Аргентине
показали в эфире американского канала NBC. Артисты шоу Saturday Night Live
высмеяли покинутого всеми Дональда Трампа.
Владимир Путин "дал пять" арабскому кронпринцу
Мухаммеду бен Салману Аль Сауду. Актер, изображавший президента России, вышел
на сцену с обнаженным торсом. "Ты мой номер один!", – заявил Путину
"принц". Присутствующий тут же Дональд Трамп обиженно замечает аль Сауду:
"Я думал, номер один – это я".
На прошедшем в Буэнос-Айресе саммите G20 российский лидер Владимир Путин
тепло приветствовал своего коллегу из Саудовской Аравии, наследного принца
Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда. Политики обменялись дружеским рукопожатием в
стиле "дай краба". Актеры американского шоу обыграли этот момент, множество
раз повторив приветствие в различных вариациях, передает