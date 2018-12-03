Пародию на саммит Большой двадцатки в Аргентине показали в эфире американского канала NBC. Артисты шоу Saturday Night Live высмеяли покинутого всеми Дональда Трампа.

Пародию на саммит "Большой двадцатки" в Аргентинепоказали в эфире американского канала NBC. Артисты шоу Saturday Night Liveвысмеяли покинутого всеми Дональда Трампа.Владимир Путин "дал пять" арабскому кронпринцуМухаммеду бен Салману Аль Сауду. Актер, изображавший президента России, вышелна сцену с обнаженным торсом. "Ты мой номер один!", – заявил Путину"принц". Присутствующий тут же Дональд Трамп обиженно замечает аль Сауду:"Я думал, номер один – это я".На прошедшем в Буэнос-Айресе саммите G20 российский лидер Владимир Путинтепло приветствовал своего коллегу из Саудовской Аравии, наследного принцаМухаммеда бен Салмана Аль Сауда. Политики обменялись дружеским рукопожатием встиле "дай краба". Актеры американского шоу обыграли этот момент, множествораз повторив приветствие в различных вариациях, передает