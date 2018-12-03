Эксперты индустрии путешествий дают полезные рекомендации авиапассажирам, которым предстоит долгий перелет. Эти советы помогут вам чувствовать себя комфортно на борту.

Эксперты индустрии путешествий дают полезные рекомендации авиапассажирам,которым предстоит долгий перелет. Эти советы помогут вам чувствовать себя комфортнона борту.Специалисты утверждают, что перед полетом необходимо выпить таблеткуактивированного угля, чтобы избежать проблем с пищеварением. "Этозвучит странно, но активированный уголь может на некоторое время успокоитьболезни желудка. Вы сможете спокойно путешествовать", – рассказал один изэкспертов. Перед тем как зайти на борт, желательно прогуляться по аэропорту, – это поможет вам "чувствовать себя энергичнее" на борту.Ассоциация врачей авиационной медицины рекомендует во времяполета выпивать минимум по одному стакану воды каждый час. Из-за низкой влажности воздуха в самолете у пассажиров начинается головная боль и сухость в горле. Регулярноеупотребление жидкости спасет организм от обезвоживания.Эксперты добавляют, что каждые 60 минут необходимо немногоразминаться. "Сходите до уборной или проверьте, как дела у вашей тети, котораясидит в другой части самолета", – поделился один из специалистов. Они также советуют надевать "комфортную, свободную одежду", которая "не ограничивает движения". Еслиже вы почувствовали себя плохо во время полета, то скажите другу, сидящему рядомс вами, обратное. Вербальное самовнушение, по мнению специалистов, может творить чудеса.Ранее велнес-коуч Полина Максимова рассказала в интервью "Дни.ру",какой вред человеческому организму может нанести еда в самолете. Многие люди,которые волнуются во время полета, начинают есть больше, что неизменно приводит к появлению лишних килограммов. Кроме того, в самолетный рационвключено много усилителей вкуса и пищевых добавок, что явно не добавляетпродуктам полезных свойств.