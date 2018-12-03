Новость о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не смогли найти общий язык, появилась еще две недели назад. На самом деле противостояние двух герцогинь началось гораздо раньше, в декабре прошлого года, и с тех пор становилось все более напряженным.

Новость о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не смоглинайти общий язык, появилась еще две недели назад. На самом деле противостояние двухгерцогинь началось гораздо раньше, в декабре прошлого года, и с тех порстановилось все более напряженным.В прошлом году Меган Маркл чувствовала себя неуютносреди членов королевской семьи, и принц Чарльз, который проникся симпатией к бывшей актрисе, попытался поддержать ее и помочь ей подружиться с принцем Уильямом и Кейт. По просьбе наследника британского престола герцог и герцогиня Кембриджские пригласили Гарри и его супругу на прошлое Рождество (25 декабря) в особняк Анмер-Холл на территории Сандрингемской усадьбы.Однако эта встреча не помогла сблизиться двум парам – вместо этого произошла "ужасная ссора". Один из помощников монаршей семьи рассказал,что Меган откровенно назвали "грубой". "Герцогини говорили с глазу на глаз. Ситуацияобострилась, когда Маркл сообщила Гарри, что ее "отчитали". Принц принял ее сторону,а его брат, конечно же, вступился за Кейт, которая на тот момент была беременна третьим ребенком,и не была готова к такому открытому столкновению", – сказал он.Меган уже не раз успела показать скверный характер: она довела своего бывшего личного ассистентадо слез, плохо относилась к слугам Кейт и чуть не вступила в спор с Елизаветой II из-за тиары. Недавно герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что они покинут Кенсингтонский дворец и переедут во Фрогмор-хаус в начале следующего года.Чтобы избежать конфликта в этот раз, принц Уильям и Кейт могут отметить Рождество в английском графстве Беркшир вместе с семьей Миддлтон. Младший брат герцогини Джеймс сообщил, что для них Рождество – это праздник, который собирает всех членов их семьи.Недавно мать Кейтрассказала, что ее внуки могут по традиции отпраздновать 25 декабря с ними."Мы не придерживаемся какого-то строгого расписания. Обычно мы проводимутро в церкви, затем идем на прогулку, после открываем часть подарков(остальную часть – вечером)", – поделилась Кэрол в интервью The SundayTelegraph. "На обед у нас копченый лосось и шампанское. Главный прием пищи– вечером, когда к нам присоединяются внуки. Но мы можем передвинуть егопораньше", – заключила она.