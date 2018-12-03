Корабль Союз МС-11 в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС). Шесть часов назад Союз стартовал с Байконура. Все прошло четко по плану. Теперь космонавтам необходимо подождать еще полтора-два часа, прежде чем откроются люки.

Корабль "Союз МС-11" в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС).Шесть часов назад "Союз" стартовал с Байконура. Все прошло четко по плану. Теперь космонавтам необходимо подождать еще полтора-два часа, прежде чем откроются люки, и они смогут попасть на борт МКС. Это необходимо для того, чтобы выровнялось давление. Все это время космонавты на борту "Союза" не будут снимать скафандры, этого требует техника безопасности.Сегодня впервые после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября российский корабль вышел на заданную орбиту. На "Союзе" летят — россиянин Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак, астронавт NASA Энн Макклейн.