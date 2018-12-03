Россия не препятствовала и не препятствует проходу украинских судов через Керченский пролив, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия не препятствовала и не препятствует проходу украинских судов через Керченский пролив, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что судоходство в проливе иногда приостанавливают из-за погодных условий "в интересах обеспечения морской навигации", передает "Интерфакс".Несколько дней назад в проливе приостанавливалось движение – это было связано со шквалистым ветром, что создавало большую опасность для судоходства. Движение возобновилось, как только метеоусловия нормализовались.Заявления Киева о препятствовании проходу украинских судов не соответствует действительности, подчеркнул Песков. Он добавил, что в Керченском проливе идет интенсивная международная навигация.