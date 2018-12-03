В Кремле прокомментировали безумное заявление президента Украины о
подготовке Россией военного наступления. Петра Порошенко жестко поставил на
место пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали безумное заявление президента Украины о
подготовке Россией военного наступления. Петра Порошенко жестко поставил на
место пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Слова Порошенко представитель Кремля назвал
абсурдными. "Это еще одна попытка спровоцировать напряженность. Понятно,
что, скорее всего, такие попытки будут продолжаться по мере приближения
выборов на Украине. Россия никогда ничего не захватывала
и никакие коридоры никуда не прокладывает", – цитирует Пескова
РИА Новости.
Напомним, что ранее украинский
президент объявил о переброске вооружений к российской границе. По информации
Порошенко, Россия передислоцирует свои армейские части и готовится прорубить сухопутный
в азовские порты Бердянск и Мариуполь. Глава Незалежной также пригрозил военными учениями в областях, где он объявил военное положение.
Как это обычно бывает, украинский
президент не привел никаких реальных подтверждений своих слов,
а единственным доказательством захватнических планов России почему-то
назвал инцидент 25 ноября в Керченском проливе.
Напомним, что в тот день три украинских корабля нарушили госграницу России и
двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное
маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате
чего были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. После инцидента на
Украине ввели режим военного положения.