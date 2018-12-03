В Кремле прокомментировали безумное заявление президента Украины о подготовке Россией военного наступления. Петра Порошенко жестко поставил на место пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали безумное заявление президента Украины оподготовке Россией военного наступления. Петра Порошенко жестко поставил наместо пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Слова Порошенко представитель Кремля назвалабсурдными. "Это еще одна попытка спровоцировать напряженность. Понятно,что, скорее всего, такие попытки будут продолжаться по мере приближениявыборов на Украине. Россия никогда ничего не захватывалаи никакие коридоры никуда не прокладывает", – цитирует ПесковаРИА Новости.Напомним, что ранее украинскийпрезидент объявил о переброске вооружений к российской границе. По информацииПорошенко, Россия передислоцирует свои армейские части и готовится прорубить сухопутныйв азовские порты Бердянск и Мариуполь. Глава Незалежной также пригрозил военными учениями в областях, где он объявил военное положение.Как это обычно бывает, украинскийпрезидент не привел никаких реальных подтверждений своих слов,а единственным доказательством захватнических планов России почему-тоназвал инцидент 25 ноября в Керченском проливе.Напомним, что в тот день три украинских корабля нарушили госграницу России идвинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасноеманеврирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результатечего были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. После инцидента наУкраине ввели режим военного положения.