Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев стали ведущими очередной церемонии вручения наград легендарного музыкального фестиваля Песня года. Чтобы выдержать шестичасовой марафон, телеблондинка и певец развлекались, как могли.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев стали ведущими очередной церемонии вручения наград легендарного музыкального фестиваля "Песня года". Чтобы выдержать шестичасовой марафон, телеблондинка и певец развлекались, как могли.В Сети появилось видео, опубликованное журналом , на котором за кулисами фестиваля "Песня года" танцуют ведущие музыкального вечера Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Для важной съемки телеблондинка выбрала черное платье по фигуре с открытыми плечами. А популярный исполнитель появился на публике в белой рубашке и черных брюках, а образ завершили светлый пиджак и бабочка.Съемка фестиваля "Песня года" шла много времени и собрала весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Чтобы выдержать этот многочасовой марафон, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев решили сняться в смешном видео. В ролике ведущие зажигательно танцуют. Причем куда активнее двигается Лазарев, видимо, Кудрявцева просто в силу своего наряда не может позволить себе более раскованных движений. Зато на записи видно, как Лера поворачивается к разгоряченному танцами Сергею то одним боком, то другим, то передом, то задом.Кудрявцева и Лазарев многие годы являются близкими друзьями. Даже ходили упорные слухи, будто ведущая и певец любовники. Сами знаменитости тоже поддерживали интригу, периодически обнимаясь на камеру и оказывая друг другу знаки внимания. Сейчас Лера Кудрявцева счастливо замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. А в августе этого года популярная телеведущая подарила спортсмену, который значительно младше нее, дочь Марию.Что касается личной жизни Сергея Лазарева, то она покрыта густым мраком. Известно лишь то, что популярный исполнитель воспитывает маленького сына Никиту, однако кто является его матерью, секрет для общественности.