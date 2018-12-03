Сумма долгов превысила 45 миллионов рублей

Сумма долгов превысила 45 миллионов рублейТорговая сеть ООО «Амбитус», чьи супермаркеты «Амби» и «Квартал» закрылись пару недель назад, не заплатила не только сотрудникам, но и поставщикам. Уже 60 фирм подали в арбитражный суд. Сумма долгов превысила 45 миллионов рублей, сообщают .По словам коммерческого директора компании Анна Алферова, они обязательно рассчитаются со всеми поставщиками, но когда это случится - неизвестно.Напомним, во Владимирской области фирма ООО «Амбитус» появилась в 2004 году. С закрытием «Кварталов» и «Амби» во Владимире больше нет ни одной местной сети супермаркетов. «Пятерочки», «Дикси» и «Магниты» вытеснили конкурентов.