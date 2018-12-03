Ольга Николаева, больше известная под своим сценическим псевдонимом Солнце, была одной из тех участников телепроекта Дом-2, которые появились там в самом начале съемок и больше всех запомнились зрителям. Возвращаться на шоу она, по собственному признанию, не собирается.
Ольга Николаева, больше известная под своим сценическим псевдонимом Солнце, была одной из тех участников телепроекта "Дом-2", которые появились там в самом начале съемок и больше всех запомнились зрителям. Возвращаться на шоу она, по собственному признанию, не собирается.
Жизнь участников "Дома-2" после ухода из проекта сложилась по-разному. Кто-то, используя полученную популярность, стал вести праздники и корпоративы, кто-то попал в тюрьму или заработал нервный срыв, были и такие, кому удалось закрепиться на телевидении или вовсе построить свою карьеру, никак не связанную со скандальным шоу.
К последней категории относит себя Ольга Николаева, которую вся страна знала как Ольгу Солнце. "Я была Ольгой Солнце до шоу, осталась ею и после него", – цитирует девушку. Она подчеркнула, что умеет управлять собственным брендом и участие в "Доме-2" на ее репутацию негативного влияния не оказало. Именно поэтому о прошлом она не жалеет.
Впрочем, и возвращаться под пристальное внимание бесчисленных камер Ольга Солнце не хочет. "Это пройденный этап, и я не вижу никакого смысла туда возвращаться. Не говоря уже о концепции строить любовь, сейчас это вообще кажется диким. Я не вижу финансовой мотивации. Ради чего?", – заметила она.
"Жизнь слишком коротка, и нужно успеть реализоваться. Я не могу позволить себе не работать, не путешествовать, слишком люблю свободу. Возможно, кому-то по кайфу просто скандалить, но не мне", – подчеркнула она.
Идти же на телепроект ради поиска любви, по мнению Ольги Солнце, весьма странная затея. Ведь за пределами съемочного периметра гораздо больше свободных и интересных людей.
Тепер Ольга Николаева выступает перед публикой и рассказывает о секретах успеха на основании собственного проекта в Instagram. Она призналась, что ее по-прежнему узнают на улицах, но уже не как участницу "Дома-2", а как успешного блогера.