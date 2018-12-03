Герцогиня Сассекская Меган Маркл решилась на рискованный эксперимент.
Супруга принца Гарри планирует родить первенца вне стен лечебного учреждения.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл решилась на рискованный эксперимент.
Супруга принца Гарри планирует родить первенца вне стен лечебного учреждения.
Меган собирается нарушить традицию, которую ввела еще
принцесса Диана. Сыновья леди Ди и ее супруга принца Чарльза появились на свет
в госпитале Святой Марии, и почти сразу новорожденных показали собравшимся у
входа журналистам.
Точно также трижды поступала и Кейт Миддлтон. Супруга принца
Уильяма так и не решилась нарушить завет покойной свекрови.
Однако, как сообщает американский портал Popculture.com со ссылкой на анонимного инсайдера, Меган
Маркл плевать хотела на устаревшие порядки. Герцогиня планирует домашние роды,
которые пройдут в Фрогмор-хаусе. Отметим, что Кенсингтонский дворец эту
информацию пока никак не комментирует.
Напомним, ранее стало известно, что отношения между членами
королевской семьи Великобритании оказались накалены. Все началось еще во время
подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Бывшая актриса оказалась
крайне щепетильна даже к мельчайшим деталям и требовала от окружения того, что
ей не всегда могли предоставить. Позже появились новости о том, что натянутые
отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл привели к проблемам у принца Гарри
и Уильяма. Семьи планируют разъезжаться.