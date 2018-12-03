Герцогиня Сассекская Меган Маркл решилась на рискованный эксперимент. Супруга принца Гарри планирует родить первенца вне стен лечебного учреждения.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решилась на рискованный эксперимент.Супруга принца Гарри планирует родить первенца вне стен лечебного учреждения.Меган собирается нарушить традицию, которую ввела ещепринцесса Диана. Сыновья леди Ди и ее супруга принца Чарльза появились на светв госпитале Святой Марии, и почти сразу новорожденных показали собравшимся увхода журналистам.Точно также трижды поступала и Кейт Миддлтон. Супруга принцаУильяма так и не решилась нарушить завет покойной свекрови.Однако, как сообщает американский портал Popculture.com со ссылкой на анонимного инсайдера, МеганМаркл плевать хотела на устаревшие порядки. Герцогиня планирует домашние роды,которые пройдут в Фрогмор-хаусе. Отметим, что Кенсингтонский дворец этуинформацию пока никак не комментирует.Напомним, ранее стало известно, что отношения между членамикоролевской семьи Великобритании оказались накалены. Все началось еще во времяподготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Бывшая актриса оказаласькрайне щепетильна даже к мельчайшим деталям и требовала от окружения того, чтоей не всегда могли предоставить. Позже появились новости о том, что натянутыеотношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл привели к проблемам у принца Гаррии Уильяма. Семьи планируют разъезжаться.