Певица стала обладателем престижной награды Высшая лига от радиостанции Новое радио. С обладательницей Золотой сирены за кулисами премии встретился корреспондент Дни.Ру.

Певица стала обладателем престижной награды "Высшая лига" от радиостанции "Новое радио". С обладательницей "Золотой сирены" за кулисами премии встретился корреспондент "Дни.Ру".Лолита не была бы Лолитой, не выкини она фортель. На сцене "Крокуса", куда ее пригласили за наградой, ведущие стали спорить, кто и насколько выше или ниже певицы. А она отрезала: "У меня климакс, поэтому мне самой что 13, что 15 сантиметров уже по барабану". Зал лег от смеха.Элегантное маленькое черное платье, изысканное колье, стильный макияж и прическа – Лолита в этот вечер была на высоте. Компанию же ей составил автор нашумевшей песня "Раневская"Алексея Романоф. "Я не ожидала, что эта композиция выстрелит, – призналась артистка. – На радиостанциях мне говорили, что слишком много в ней драматизма и отказывались ставить. "А я возьму!" – сказал вдруг Роман Емельянов (генеральный продюсер "Нового радио" – Прим. ред.) и определили счастливую судьбу этого хита".Рассказала Милявская и про предстоящие новогодние праздники. "В этот раз я решила уступить мужу – он уговорил меня поехать с ним на горнолыжный курорт. Правда, она будет кататься, а я – сидеть под горой. Потому что если сама встану на лыжи, то настанет ...ц ("конец", – выражаясь нормативной лексикой – Прим. ред.) и лыжам, и мне".Но перед тем, как покинуть на праздники страну, у Лолиты тут есть несколько важных дел. "Я решила перед новым годом отдать все долги, – пояснила артистка. – Даже ТСЖ, с которым долго бодалась, все заплатила, чтобы не тратить нервы, время, силы и не переживать. И еще решила исполнить все те обещания, которые давала людям, но не успела при их жизни".