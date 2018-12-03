Специалисты Лаборатории
Касперского предупредили соотечественников о росте краж средств с
банковских карт перед праздниками. В частности, стоит с осторожностью
относиться к покупкам подарков через Интернет.
Специалисты "Лаборатории
Касперского" предупредили соотечественников о росте краж средств с
банковских карт перед праздниками. В частности, стоит с осторожностью
относиться к покупкам подарков через Интернет.
Повод
нажиться для аферистов дают праздничные распродажи, акции и множество покупок в
Сети. Как отметили аналитики, только в первый квартал этого года было 94
миллиона попыток завладеть данными банковских карт пользователей.
Кражу
злоумышленники организовывают благодаря поддельным сайтам. В частности, мошенники
подделывают известные ресурсы, а в адресе сайта заменяют похожие друг на друга символы
алфавита, сообщает газета "Известия". Перед Новым годом чаще всего делаются
клоны онлайн-магазинов.
По
словам экспертов, полностью автоматизировать процесс защиты от мошенников в Сети
невозможно. Они посоветовали россиянам во избежание кражи не открывать
сомнительные ссылки и приходящие на электронную почту подозрительные письма.
Также специалисты отметили,
что ранее атакам аферистов подверглись посетители якобы официального сайта
налоговой службы. Спам-рассылка, содержала письмо с требованием немедленно
перейти на сайт налоговиков. После перехода всплывало окно, куда жертва должна
была ввести свои персональные данные от аккаунта, которые затем и отправлялись
к мошенникам.
Были и случаи, когда в письмо
был прикреплен архив с важным документом. При его открытии скачивался
вирус-троянец.