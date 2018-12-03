Специалисты Лаборатории Касперского предупредили соотечественников о росте краж средств с банковских карт перед праздниками. В частности, стоит с осторожностью относиться к покупкам подарков через Интернет.

Специалисты "ЛабораторииКасперского" предупредили соотечественников о росте краж средств сбанковских карт перед праздниками. В частности, стоит с осторожностьюотноситься к покупкам подарков через Интернет.Поводнажиться для аферистов дают праздничные распродажи, акции и множество покупок вСети. Как отметили аналитики, только в первый квартал этого года было 94миллиона попыток завладеть данными банковских карт пользователей.Кражузлоумышленники организовывают благодаря поддельным сайтам. В частности, мошенникиподделывают известные ресурсы, а в адресе сайта заменяют похожие друг на друга символыалфавита, сообщает газета "Известия". Перед Новым годом чаще всего делаютсяклоны онлайн-магазинов.Пословам экспертов, полностью автоматизировать процесс защиты от мошенников в Сетиневозможно. Они посоветовали россиянам во избежание кражи не открыватьсомнительные ссылки и приходящие на электронную почту подозрительные письма.Также специалисты отметили,что ранее атакам аферистов подверглись посетители якобы официального сайтаналоговой службы. Спам-рассылка, содержала письмо с требованием немедленноперейти на сайт налоговиков. После перехода всплывало окно, куда жертва должнабыла ввести свои персональные данные от аккаунта, которые затем и отправлялиськ мошенникам.Были и случаи, когда в письмобыл прикреплен архив с важным документом. При его открытии скачивалсявирус-троянец.