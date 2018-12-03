Может получить две трети от максимального наказания. В Ленинском райсуде идёт процесс над Станиславом Фроловым. Индивидуальный предприниматель по госконтрактам поставлял в образовательные и медицинские учреждения сливочное масло, несоответствующее требованиям ГОСТа.

Может получить две трети от максимального наказания. В Ленинском райсуде идёт процесс над Станиславом Фроловым. Индивидуальный предприниматель по госконтрактам поставлял в образовательные и медицинские учреждения сливочное масло, несоответствующее требованиям ГОСТа. По сути это спред. Или, как характеризует его Следственный комитет, продукт недоброкачественный и нерекомендованный к употреблению. Фролов зарегистрировал около десятка ИП на своих друзей и родственников, но руководил ими сам. Нанимал на работу персонал. Чтобы они ничего не заподозрили, на коробки со спредом наклеивал другие этикетки. Они гласили, что внутри коробок хорошее сливочное масло. Подделки уходили в 25-ть социальных учреждения области, в том числе в Психоневрологический интернат на Чапаева, в Горбольницу № 2, в Муромский роддом и Муромский детский дом, Областной онкодиспансер, Областной психоневрологический интернат, Кадетский корпус в Радужном. Таким образом, за 2016-ый и 2017-ый год мошенник обогатился на сумму, превышающую 6 миллионов рублей.Наталья Сатарова, гособвинитель: "В период с 15 января 2016 года по 28 декабря 2017 года под предлогом поставок масла сливочного по заключённым договорам путём обмана ответственных должностных лиц вышеназванных организаций похищены бюджетные денежные средства в общей сумме 6 миллионов 092 тысячи 247 рублей 066 копеек в особо крупном размере, которыми последний распорядился по своему усмотрению, либо получил реальную возможность пользоваться ими".Станиславу Фролову грозило до 10-ти лет лишения свободы. Но он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд рассматривает его дело в особом порядке, то есть подсудимый не допрашивается, поскольку согласен с обвинением, и не может его оспаривать. Ущерб, причинённый государству, он возместил полностью. Похищенные деньги возвращены на счета социальный учреждений.