Звезда программы Давай
поженимся! Первого канала Роза Сябитова планирует встретить старость за
рубежом. В прошлом году знаменитость вышла на пенсию и теперь планирует
переезд.
Звезда программы "Давай
поженимся!" Первого канала Роза Сябитова планирует встретить старость за
рубежом. В прошлом году знаменитость вышла на пенсию и теперь планирует
переезд.
Сябитова старости не боится. К осени жизни звезда начала готовится еще в
молодости – с момента первой зарплаты.
"Создавала ресурсы – выходила замуж, рожала детей,
воспитывала их, инвестировала в их образование, начала строить дома, постоянно
расширяю количество родственников", – сообщила Роза. Телеведущая отметила, что добивалась
славы именно для того, чтобы жить не только на одну пенсию.
В будущем Сябитова планирует сбежать от столичной суеты и
переехать на какой-нибудь курорт. "Вообще я бы хотела иметь недвижимость за
границей, чтобы там состариться. Возможно, это будет остров Тенерифе или
Сицилия. Наверное, второй вариант мне больше подойдет, в Италии очень красивые
мужчины!" – отметила Роза.
Пока теледива чувствует в себе силы для работы и наращивания
капитала, поэтому в отпуск летает нечасто. Роза предпочитает отдых вдали от шумных
компаний и громких вечеринок, не любит, когда ее узнают за границей, оттого на курортах чурается россиян.
Сябитова здорово экономит на путешествиях: часто путевки ей
достаются бесплатно. "Если мне нужно отдохнуть, то обычно звоню в Дубай и
говорю: "А вам не нужна реклама?" Они отвечают: "Нужна!" Так я прилетаю за их
счет, рекламирую отель и спокойно отдыхаю. Зачем свои деньги тратить? Я же
сейчас в топе!" – цитирует звезду