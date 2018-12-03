Звезда программы Давай поженимся! Первого канала Роза Сябитова планирует встретить старость за рубежом. В прошлом году знаменитость вышла на пенсию и теперь планирует переезд.

Звезда программы "Давайпоженимся!" Первого канала Роза Сябитова планирует встретить старость зарубежом. В прошлом году знаменитость вышла на пенсию и теперь планируетпереезд.Сябитова старости не боится. К осени жизни звезда начала готовится еще вмолодости – с момента первой зарплаты."Создавала ресурсы – выходила замуж, рожала детей,воспитывала их, инвестировала в их образование, начала строить дома, постояннорасширяю количество родственников", – сообщила Роза. Телеведущая отметила, что добиваласьславы именно для того, чтобы жить не только на одну пенсию.В будущем Сябитова планирует сбежать от столичной суеты ипереехать на какой-нибудь курорт. "Вообще я бы хотела иметь недвижимость заграницей, чтобы там состариться. Возможно, это будет остров Тенерифе илиСицилия. Наверное, второй вариант мне больше подойдет, в Италии очень красивыемужчины!" – отметила Роза.Пока теледива чувствует в себе силы для работы и наращиваниякапитала, поэтому в отпуск летает нечасто. Роза предпочитает отдых вдали от шумныхкомпаний и громких вечеринок, не любит, когда ее узнают за границей, оттого на курортах чурается россиян.Сябитова здорово экономит на путешествиях: часто путевки ейдостаются бесплатно. "Если мне нужно отдохнуть, то обычно звоню в Дубай иговорю: "А вам не нужна реклама?" Они отвечают: "Нужна!" Так я прилетаю за ихсчет, рекламирую отель и спокойно отдыхаю. Зачем свои деньги тратить? Я жесейчас в топе!" – цитирует звезду