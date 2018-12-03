Несмотря на свой недуг, они поют, рисуют и активно участвуют в жизни региона. 3 декабря Международный день инвалидов. Сегодня в Белом доме торжественно наградили представителей общественных организаций, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Благодарственные письма от администрации области и Законодательного собрания и специальные призы за активную жизненную позицию и оптимизм получили общественники из разных районов Владимирской области. Как особенные люди поддерживают друг друга и на какую помощь властей могут расcчитывать, расскажет Оксана Любимова.

Несмотря на свой недуг, они поют, рисуют и активно участвуют в жизни региона. 3 декабря Международный день инвалидов. Сегодня в Белом доме торжественно наградили представителей общественных организаций, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Благодарственные письма от администрации области и Законодательного собрания и специальные призы за активную жизненную позицию и оптимизм получили общественники из разных районов Владимирской области. Как особенные люди поддерживают друг друга и на какую помощь властей могут расcчитывать, расскажет Оксана Любимова.В зале Белого дома представители общественных организаций инвалидов из всех районов области. Каждый день они стараются сделать жизнь людей с ограниченными возможностями легче и интересней. Алексей Куражнов получил специальный приз "За социальную и творческую активность". Мужчина руководит общественной организацией молодых инвалидов "Оптимист" в Кольчугино. Общество работает с молодыми людьми с болезнями нервной системы. Устраивает особенным людям поездки в музеи, мастер-классы и спортивные соревнования.Алексей Куражнов, председатель Кольчугинской общественной организации молодых инвалидов "Оптимист": "Знаете, как светятся глаза! Вот он бежит еле-еле. Клюшку-то не может держать. Но как будто с олимпиады приехал. У него такой настрой, у взрослого ребенка. Прям вот за год сразу видно: человек другой. То он замкнутый приходит. Учатся иконы рисовать и декупаж, рисунки, поделки всякие".Вместе с Алексеем награды от администрации Области и Законодательного собрания получили руководители творческих коллективов для людей с ограниченными возможностями, педагоги и те, кто несмотря ни на что помогает другим в трудоустройстве, лекарственном обеспечении и не дает остаться один на один со своими проблемами.Роман Кавинов, зам. председателя ЗакСобрания области: "Здесь в этом зале очень много людей, которые именно так работают. Которые, несмотря на свои, порой тяжелые, недуги, являются образцами силы духа, воли, победы. Ваша работа, ваше внимание и душевное тепло помогает сотням и тысячам наших земляков не оказаться изолированными от внешнего мира, почувствовать вою нужность и самореализоваться".Во Владимирской области живет больше 130 тысяч людей с ограниченными возможностями. Отмечая заслуги активистов, региональные власти в очередной раз подчеркнули, что формирование комфортной и доступной среды для особенных людей остается приоритетом. В области еще остаются проблемы с медицинской помощью инвалидам и их трудоустройством, и область будет работать над решением этих вопросов. Особое внимание будет уделено созданию необходимых условий в жилых домах, в частности, оборудованию их пандусами для маломобильных граждан.Любовь Кукушкина, директор департамента соцзащиты населения: "Необходимо продолжить обследование всех объектов, всех зданий и сооружений. За этот год обследовано 263 жилых помещения. И с учетом этого дальше будет администрация области. И есть поручение губернатора посчитать, сколько потребуется средств, чтобы те здания, то жилье, которое сегодня недоступно, переоборудовать".Кроме того, в ближайшее время депутаты Законодательного собрания намерены рассмотреть вопрос бесплатного предоставления участков под жилищное строительство семьям с детьми инвалидами.