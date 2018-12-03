Североатлантический альянс продолжит придерживаться двойных стандартов в отношениях с Россией. С одной стороны, НАТО будет и дальше общаться с Москвой, чтобы избежать опасных инцидентов. С другой, военная организация продолжит наращивать войска, якобы в оборонительных целях.

Североатлантический альянс продолжит придерживаться двойных стандартов в отношениях с Россией. С одной стороны, НАТО будет и дальше общаться с Москвой, чтобы избежать опасных инцидентов. С другой, военная организация продолжит наращивать войска якобы в оборонительных целях, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Он отметил, что двойной подход его нисколько не смущает, пишет агентство ТАСС. При этом на вопрос, появятся или нет в Азовском море корабли НАТО, Столтенберг предпочел не отвечать. Сказал только, что альянс усилил свое присутствие в Черном море. Если в 2017 году корабли организации провели там в общей сложности 80 дней, то в 2018 – уже 120 дней. Кроме того, самолеты НАТО стали чаще патрулировать этот регион. Плюс Североатлантический альянс поможет Грузии обновить ее Военно-морские силы и береговую охрану.Что касается провокации в Керченском проливе, то генсек НАТО пояснил: альянс пристально наблюдает за развитием ситуации вокруг этого инцидента.Напомним, 25 ноября два бронекатера и буксир украинского ВМФ попытались пройти через Керченский пролив без разрешения России. На требования судов ФСБ они не реагировали, потому пограничникам пришлось применить силу. Только после этого украинские моряки подчинились. Сейчас все они находятся под стражей. За нарушение целого ряда российских законов им грозит до 6 лет тюрьмы.