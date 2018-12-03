Аналитик TF International Securities Мин Чи Куо раскрыл дату выхода следующего поколения беспроводных наушников Apple. По его информации, релиз обновленной модели с поддержкой беспроводной зарядки намечен на первый квартал 2019 года.

Аналитик TF International Securities Мин Чи Куо раскрыл дату выхода следующего поколения беспроводных наушников Apple. По его информации, релиз "обновленной модели с поддержкой беспроводной зарядки" намечен на первый квартал 2019 года.Претерпит изменения и зарядный чехол: за счет применения гибко-жесткой платы и улучшенного шарнира стоимость этого компонента возрастет примерно на 60%, пишет 9to5Mac со ссылкой на записку Куо. Кейс будет продаваться отдельно, чтобы его смогли купить обладатели текущих моделей AirPods. Также, сказал эксперт, "уши" Apple 2-го поколения будут поддерживать обновленные спецификации Bluetooth.Слова аналитика подтверждает сертификат, выданный новой модели AirPods группой Bluetooth SIG (утверждает устройства с Bluetooth незадолго до их релиза) в ноябре. Из документа следовало, что предполагаемая новинка Apple получит совместимость со стандартом Bluetooth 5.0, предполагающим увеличение радиуса действия сигнала (до 4-х раз в сравнении с Bluetooth 4.2), более высокие скорости передачи данных (до 2-х раз), а также более эффективное использование электроэнергии.Ранее СМИ сообщали, что AirPods 2 оснастят улучшенным беспроводным чипом W2, а пользователи смогут активировать ассистентку Apple фразой Hey Siri ("Привет, Siri"), не прикасаясь к устройству. Сейчас, чтобы вызвать "умную" помощницу, нужно дважды дотронуться до корпуса AirPods.∎Новые Apple AirPods нашли в официальной базе данных читайте такжеКуо добавил, что AirPods — самый популярный аксессуар Apple в истории. По его прогнозам, объемы продаж наушников возрастут с 16 миллионов штук в 2017 году до более чем 100 миллионов к 2021 году. В 2020-м, полагает эксперт, выйдет 3-е поколение AirPods, которое будет исполнено в "абсолютно новом дизайне".