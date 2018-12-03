Народный артист Иван Краско рассказал, как живет после развода с четвертой женой Натальей Шевель. По словам актера, с бывшей супругой он встречается регулярно.

Народный артист Иван Краско рассказал, как живет послеразвода с четвертой женой Натальей Шевель. По словам актера, с бывшей супругойон встречается регулярно.Некоторое время после расторжения брака 88-летний Краско и28–летняя Шевель жили под одной крышей. У девушки нет собственного угла и постояннойработы, поэтому Иван Иванович торопить экс-возлюбленную с переездом не стал –съехал сам.Он вернулся к своей третьей жене Наталье Вяль, скоторой прожил 10 лет. По словам Краско, в его доме царит мир и покой. "НатальяНиколаевна у нас все успевает, очень хозяйственная, приготовит и суп, и второе,и убегает на работу. Мои любимые блюда – это рыбка и грибной суп", – хвастается обласканный заботой артист.Возвращение Ивана Ивановича благотворно повлияло на егосыновей, которые в последнее время совсем забросили учебу. Теперь же мальчишкиделают уроки под присмотром родителя. Иван Иванович признался, что мечтает одочери, однако воплощать в жизнь эту фантазию пока не планирует.К слову, артист регулярновстречается с Натальей Шевель – вместе они репетируют театральную постановку, гдеКраско играет полковника, а Шевель – следователя. Иван Иванович уверяет, что НатальяНиколаевна не ревнует его к молодой сопернице, девушки успели подружится. Обэтом сообщает "Комсомольская правда".