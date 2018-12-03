Народный артист Иван Краско рассказал, как живет после
развода с четвертой женой Натальей Шевель. По словам актера, с бывшей супругой
он встречается регулярно.
Народный артист Иван Краско рассказал, как живет после
развода с четвертой женой Натальей Шевель. По словам актера, с бывшей супругой
он встречается регулярно.
Некоторое время после расторжения брака 88-летний Краско и
28–летняя Шевель жили под одной крышей. У девушки нет собственного угла и постоянной
работы, поэтому Иван Иванович торопить экс-возлюбленную с переездом не стал –
съехал сам.
Он вернулся к своей третьей жене Наталье Вяль, с
которой прожил 10 лет. По словам Краско, в его доме царит мир и покой. "Наталья
Николаевна у нас все успевает, очень хозяйственная, приготовит и суп, и второе,
и убегает на работу. Мои любимые блюда – это рыбка и грибной суп", – хвастается обласканный заботой артист.
Возвращение Ивана Ивановича благотворно повлияло на его
сыновей, которые в последнее время совсем забросили учебу. Теперь же мальчишки
делают уроки под присмотром родителя. Иван Иванович признался, что мечтает о
дочери, однако воплощать в жизнь эту фантазию пока не планирует.
К слову, артист регулярно
встречается с Натальей Шевель – вместе они репетируют театральную постановку, где
Краско играет полковника, а Шевель – следователя. Иван Иванович уверяет, что Наталья
Николаевна не ревнует его к молодой сопернице, девушки успели подружится. Об
этом сообщает "Комсомольская правда".