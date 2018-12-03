Слухи о том, что брак режиссера Андрея Кончаловского и телеведущей
Юлии Высоцкой трещит по швам, ходят уже давно. По мнению парапсихолога Ружены
Кузиной, знаменитости уже не живут вместе, а только
создают видимость отношений.
Слухи о том, что брак режиссера Андрея Кончаловского и телеведущей
Юлии Высоцкой трещит по швам, ходят уже давно. По мнению парапсихолога Ружены
Кузиной, знаменитости уже не живут вместе, а только
создают видимость отношений.
Экстрасенс утверждает, что проблемы в семье режиссера возникли
из-за полигамности Кончаловкого. Постоянные измены отдалили супругов друг от
друга – наступил период охлаждения, который может окончательно "прикончить" их брак.
"Энергетически связи брака между ними уже нет. Андрей сам по
себе отшельник, ему хорошо одному. Изменяет, потому что постоянно ищет источник
энергии. Вижу, что в будущем они будут сохранять статус для общества, но на
самом деле семьи как таковой уже нет", – сообщила Кузина.
Поведение мужа очень огорчает Высоцкую. Телеведущая
чувствует апатию и усталость. Она старается отвлечься от проблем, с головой окунувшись
в работу. Парапсихолог не видит в будущем Юлии еще одного брака.
"Отношения семейной четы больше похожи на болото, в котором
они, впрочем, находятся по собственной воле. Такое подвешенное состояние
продлится долго. Развития в лучшую сторону не будет", – заключила Ружена. Кузина
уверена, что многие молодые дамы пытаются войти в жизнь Кончаловского, занять
место его жены, они прикладывают много сил, чтобы разлучить эту пару.
Напомним, сплетни о проблемах в семье Кончаловского и Высоцкой
появились после того, как супруги перестали выходить вместе в свет. Между тем, знаменитости
слухи комментировать отказываются. В
интервью они часто делятся секретами прочного брака. Андрей уверен, что крепкие
отношения в паре возможны благодаря дистанции между супругами. Об этом сообщает
.