Слухи о том, что брак режиссера Андрея Кончаловского и телеведущей Юлии Высоцкой трещит по швам, ходят уже давно. По мнению парапсихолога Ружены Кузиной, знаменитости уже не живут вместе, а только создают видимость отношений.

Слухи о том, что брак режиссера Андрея Кончаловского и телеведущейЮлии Высоцкой трещит по швам, ходят уже давно. По мнению парапсихолога РуженыКузиной, знаменитости уже не живут вместе, а толькосоздают видимость отношений.Экстрасенс утверждает, что проблемы в семье режиссера возниклииз-за полигамности Кончаловкого. Постоянные измены отдалили супругов друг отдруга – наступил период охлаждения, который может окончательно "прикончить" их брак."Энергетически связи брака между ними уже нет. Андрей сам посебе отшельник, ему хорошо одному. Изменяет, потому что постоянно ищет источникэнергии. Вижу, что в будущем они будут сохранять статус для общества, но насамом деле семьи как таковой уже нет", – сообщила Кузина.Поведение мужа очень огорчает Высоцкую. Телеведущаячувствует апатию и усталость. Она старается отвлечься от проблем, с головой окунувшисьв работу. Парапсихолог не видит в будущем Юлии еще одного брака."Отношения семейной четы больше похожи на болото, в которомони, впрочем, находятся по собственной воле. Такое подвешенное состояниепродлится долго. Развития в лучшую сторону не будет", – заключила Ружена. Кузинауверена, что многие молодые дамы пытаются войти в жизнь Кончаловского, занятьместо его жены, они прикладывают много сил, чтобы разлучить эту пару.Напомним, сплетни о проблемах в семье Кончаловского и Высоцкойпоявились после того, как супруги перестали выходить вместе в свет. Между тем, знаменитостислухи комментировать отказываются. Винтервью они часто делятся секретами прочного брака. Андрей уверен, что крепкиеотношения в паре возможны благодаря дистанции между супругами. Об этом сообщает