80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, весть о свадьбе которой вызвала громкий резонанс в СМИ, призналась, что близкие не поддержали ее. Из родных на свадьбе был только внук Макар со своей пассией. Артистка убеждена, что ее хотят поскорее сбагрить.

80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, весть о свадьбе которой вызвала громкий резонанс в СМИ, призналась, что близкие не поддержали ее. Из родных на свадьбе был только внук Макар со своей пассией. Артистка убеждена, что ее хотят "поскорее сбагрить".Для самой Лидии Федосеевой-Шукшиной ее свадьба оказалась абсолютно неожиданной. Накануне с ней связался Бари Алибасов и спросил размер ее безымянного пальца, актриса на это обратила внимание, но не придала значения. А на другой день была свадьба у помощника Алибасова, а сам продюсер и актриса были приглашенными гостями.И вот прямо в ЗАГСе Алибасов сделал предложение Федосеевой-Шукшиной, а в следующую минуту их уже оформляли. "Это было спонтанно, но это было замечательно", – призналась актриса. На свадьбе из близких Федосеевой-Шукшиной никого не было, да и позже, как дала понять артистка, не получила их одобрения."Меня никто не поддержал. Я имею в виду ни Маша, ни дети, никто. А вообще, они думают скорее бы меня сбагрить куда-нибудь... Маша сложно (отреагировала. – Прим.ред.)" – рассказала Лидия Федосеева-Шукшина в передаче "Новых русских сенсаций". Куда позитивнее новость восприняли ее внуки Фома и Фока, а Макар и вовсе присутствовал на банкете. К слову, на празднике он был со спутницей, с которой вальяжно танцевал во время романтической музыки.Актриса призналась, что даже после регистрации брака думала о том, не совершила ли она "роковой ошибки". "Но я поняла, что это знак свыше", – убеждена Федосеева-Шукшина. Новоиспеченные супруги заявили, что в их действиях нет никакого меркантильного интереса. Актриса и вовсе сказала, что у нее ничего нет, потому что она "все раздала".Алибасов и Федосеева-Шукшина вместе уже 24 года. Продюсер объяснил, что у них много общих интересов, им вместе не скучно, а, наоборот, даже весело, потому что артистка обладает недюжинным чувством юмора.В заключение Бари Алибасов сказал: "Я бы хотел пожелать многим. что приближается к финалу, что нет ничего ярче, чем любовь, тепло, доброта людей, которые рядом с тобой. жизнь, так или иначе, заканчивается. Мне повезло. я счастлив." А Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своим близким и всем, кому интересна ее личная жизнь: "Я очень хочу, чтобы они нас поняли и учились у нас доброму и вечному. Мы живем так, как сердце хочет".