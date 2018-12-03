Корабль Союз готов к стыковке с Международной космической станцией. Он стартовал 6 часов назад, а сейчас уверенно держит курс на сближение с МКС. Это первый запуск Союза после аварии, которая случилась на Байконуре 11 октября.

Корабль "Союз" готов к стыковке с Международной космической станцией. Он стартовал 6 часов назад, а сейчас уверенно держит курс на сближение с МКС. Это первый запуск "Союза" после аварии, которая случилась на Байконуре 11 октября.Наблюдательный пункт в полутора километрах от стартовой площадки. Местное время — 17 часов 31 минута. Старт секунда в секунду. Ракета уходит в небо.Волнительные мгновения для космонавтов — итог долгих лет интенсивных тренировок. Шесть часов до МКС. Все это время за экипажем в онлайн-режиме внимательно наблюдают с Земли.На Байконуре по традиции собрались родственники, друзья, коллеги — самые близкие для космонавтов люди. Члены экипажа "Союза МС-11" — россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.Предполетную пресс-конференцию проводят за стеклом, чтобы исключить вероятность подхватить инфекцию. Рассказывают о программе — уже 11 декабря запланирован выход в открытый космос."Основная цель выхода — изъять часть противометеоритной защиты "Союза МС-09", которой коснулось сверло. Каждое наше действие расписано поминутно", — подчеркивает командир экипажа космического корабля "Союз МС-11", Герой России Олег Кононенко.Предстоят десятки научных экспериментов от поиска элементарных частиц и материй до разработки технологий медицины будущего.Давид Сен-Жак и Энн Макклейн на МКС летят впервые. Для Олега Кононенко этот полет уже четвертый. Двойняшки Алиса и Андрей Кононенко снова ждут возвращения папы на Землю."Мы передали папе наши фотографии, чтобы он поставил печати и сфотографировал на фоне иллюминатора", — рассказывает Андрей.Прогулка по Гагаринской аллее, затем — финальная проверка скафандров. Проводы экипажа в полет — красивый ритуал.Впереди полгода Земли в иллюминаторе. Путешественники в космос внешне спокойны и улыбаются. И, кажется, совсем не переживают. Последние, или, как говорят космонавты, крайние шаги по Земле — к автобусу, который отвезет их на стартовую площадку.К этому моменту известно, что полет проходит в штатном режиме. Стыковка с МКС намечена на 20 часов 36 минут по московскому времени.