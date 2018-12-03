Злоумышленница попросила у коллег денежные средства для погашения якобы взятого ею ипотечного кредита, не намереваясь возвращать их...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 31-летнюю жительницу Московской области по подозрению в мошенничестве на сумму около 8,5 млн рублей.Как установили сотрудники полиции, подозреваемая, пользуясь доверительными отношениями, попросила у своих коллег денежные средства для погашения взятого ею ипотечного кредита, обязуясь вернуть их. Потерпевшие, ничего не подозревая, оформляли кредитные договоры на свое имя и переводили денежные средства на ее счет. Однако в дальнейшем женщина не вернула денежные средства, т.к. не собиралась этого делать. Таким образом, злоумышленница получила от потерпевших 8,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области по месту жительства.По данному факту следствием УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов аналогичной противоправной деятельности подозреваемой.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18