В США на аукционе продали осколок черепа музыканта норвежской блэк-метал-группы Mayhem, который был известен под кличкой Дэд. Он застрелился из дробовика в 1990 году. Финальная стоимость лота составила 3,5 тысячи долларов.

В США на аукционе продали осколок черепа музыканта норвежской блэк-метал-группы Mayhem, который был известен под кличкой Дэд. Он застрелился из дробовика в 1990 году. Финальная стоимость лота составила 3,5 тысячи долларов, сообщает Metal Sucks.Настоящее имя Дэда — Пер Ингве Олин. Застрелившегося музыканта нашел его коллега по группе Евронимус. Позже он разослал осколки черепа рокера друзьям. Одно из таких писем пришло менеджеру Mayhem Тамасу Вамоси. Именно он выставил фрагмент черепа Олина на торги.Жутковатый лот был продан через несколько дней после того, как был выставлен на продажу.Евронимус, обнаруживший тело соратника по группе, был убит в августе 1993 года коллегой по норвежской метал-сцене Варгом Викернесом, лидером проекта Burzum. Варг объяснил свои действия самообороной, по его словам, Евронимус напал на Викернеса с ножом.Группа Mayhem была основана в 1984 году в Осло. Команда просуществовала до 1993 года, а затем возродилась в обновленном составе в 1995 году.