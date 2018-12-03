Александр Олешко едва не оставил без глаза Наташу Королеву. После инцидента у певицы остались рваные раны.

Александр Олешко едва не оставил без глаза Наташу Королеву.После инцидента у певицы остались рваные раны.Наташа Королева талантлива не только на сцене, но и накухне. Артистка на протяжении нескольких лет вела кулинарное шоу "Времяобедать" на Первом канале. Во время съемок одной из программ и произошелинцидент, едва не оставивший певицу без глаза.В тот раз соведущим Королевой был артист Александр Олешко.Наташа попросила его шутки ради макнуть ее лицом в торт. Но оба забыли, что вкулинарном шедевре остались подставки для свечей."Это была ее юбилейная программа и Наташа мне говорит: "Слушай,когда появится торт, ты меня туда аккуратненько мокни, чтобы было эффектно".А там был какой-то штырь, то есть свечки убрали и там остались такие подставки.И Наташа глазом попала как раз на этот штырь" – рассказал Олешко.После съемок Королевой пришлось срочно обратиться к врачам."У меня теперь под этим глазом два шва! Это были две рваные раны, которыезашивал пластический хирург", – заметила артистка. Королева была гостьей программы"Сегодня вечером", посвященной ее 45-летнему юбилею, пишет EG.ru.Недавно певица выложила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографиями и видео своих каникул, которые провела в Италии. На одном снимке артистка запечатлена возле фонтана Треви. Поклонники обратили внимание на наряд Наташи.Певица выбрала для прогулок по Риму черную куртку, черные спортивные штаны и кроссовки. Завершили образ убранные в два пучка волосы и сумка через плечо. Почему-то вид артистки произвел неоднозначное впечатление на фанатов. Некоторые поклонники сочли Наташу молодящейся, а кто-то распек ее за большую дырку на коленке.