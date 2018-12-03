С недавних пор Анастасия Волочкова дала понять, что счастлива в любви, с завидной регулярностью публикуя различные фото с неким мужчиной, при этом лица его предпочитая не показывать. Зато по носкам и прочим личным вещам его узнала женщина, назвавшаяся его давней возлюбленной.

С недавних пор Анастасия Волочкова дала понять, что счастлива в любви, с завидной регулярностью публикуя различные фото с неким мужчиной, при этом лица его предпочитая не показывать. Зато по носкам и прочим личным вещам его узнала женщина, назвавшаяся его давней возлюбленной.Представившаяся гражданской женой женщина раскрыла личность нового возлюбленного Анастасии Волочковой, которая на недавнем ток-шоу "Звезды сошлись!" назвала бизнесменом и объявила, что его имя переводится как "царь". По словам дамы, мужчина является начальником охраны в спа-салоне, где регулярно появляется роскошная балерина."Мой мужчина спит с Волочковой. Я увидела, что у него появился Инстаграм и с этой страницы зашла. Он был подписан на Волочкову, там я увидела все его: носки, ремень. Она его скрывает, лица не показывает. Но я-то своего мужчину узнаю. Она ходит в "Новахов-спа", а он там обитает постоянно, вот и познакомились. Он там начальник охраны. На фото она подписывает "М". Его зовут Малик, он чеченец", – цитирует обманутую любовницу .Далее женщина заявила, что хочет отомстить нерадивому возлюбленному. "Мы были вместе десять лет. Позже я отправлю ей нашу переписку, где он пишет, что скучает. Мы не виделись с ним, у нас была ссора", – объяснила дама предположительную причину, почему ее избранник переметнулся к Анастасии Волочковой.Знает ли балерина о прошлой жизни своего возлюбленного, неизвестно. Зато то, что она влюблена, очевидно. На передаче "Звезды сошлись" Анастасия с горящими от счастья глазами рассказывала о любимом мужчине. По ее словам, они вместе уже три месяца. "Когда я вижу глаза горящие моего любимого человека... Он такой у меня красивый, я сама утопаю в этих глазах зеленых просто..." – призналась довольная Волочкова.Анастасия предпочла не рассказывать, кто ее возлюбленный и даже как его зовут. "Это царь. Реальный. Его значение имени такое", – лишь сказала балерина. Еще она сообщила, что ее любимый мужчина работает в бизнесе. Волочкова уточнила, что он живет у нее.