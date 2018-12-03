Французский клуб Пари Сен-Жермен заинтересован в приобретении полузащитника санкт-петербургского Зенита Леандро Паредеса. За 24-летнего аргентинского футболиста руководство парижан планирует заплатить 25 миллионов евро.

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" заинтересован в приобретении полузащитника санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредеса. За 24-летнего аргентинского футболиста руководство парижан планирует заплатить 25 миллионов евро.По информации Paris United, Паредес нужен "ПСЖ", чтобы укрепить среднюю линию. В ближайшее время представители французского клуба собираются договориться с аргентинским футболистом.В нынешнем чемпионате России Паредес провел 20 игр за "Зенит", забив три гола и отдав четыре результативные передачи.Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны итальянского "Милана".