Курс на обновление. Речь идет о правящей партии. В преддверии XVIII съезда, который станет главным событием года и пройдет в Москве 7 и 8 декабря, члены Единой России делятся своим видением ситуации.

Курс на обновление. Речь идет о правящей партии. В преддверии XVIII съезда, который станет главным событием года и пройдет в Москве 7 и 8 декабря, члены "Единой России" делятся своим видением ситуации. Секретарь Генсовета партии провозгласил разворот в сторону регионов. В преддверии съезда руководитель регионального отделения и спикер Законодательного Собрания Владимир Киселев, а так же депутат Государственной думы Евгений Ревенко встретились с журналистами и поделились своим видением работы с региональными ячейками. По словам спикеров, общение между людьми и властью должно быть максимально открытым и эффективным. Для этого, в частности, в регионах создаются дискуссионные площадки.Евгений Ревенко, депутат Госдумы: "Мы говорим о том, как их сделать эффективнее для того, чтобы люди с мест - наши граждане - имели возможность доносить свои идеи до руководства правящей партии. С тем, чтобы идеи, которые высказывают нам люди, доходили бы до реализации в качестве законопроектов и законов".Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания региона: "Я предлагаю разработать систему специальных критериев для реализации проектов. Какое первичное отделение партии лучше реализует тот или иной партийный проект? Та же самая "Комфортная городская среда" или "Народный контроль". Эти проекты направлены на улучшение жизни наших граждан. И второй момент, мы сможем как-то поощрять наших лучших активистов, которые занимаются реализацией этих проектов.