Посольство России в Великобритании
прокомментировало обвинения издания Mail On Sunday в
шпионаже в адрес наших журналистов. 2 декабря Минобороны королевства предупредило
все военные базы страны после того, как корреспондент Первого канала Тимур
Сиразиев и оператор Дмитрий Волков были
замечены рядом со штаб-квартирой засекреченного подразделения – 77-й бригады британской армии.
Посольство России в Великобритании
прокомментировало обвинения издания Mail On Sunday в
шпионаже в адрес наших журналистов. 2 декабря Минобороны королевства предупредило
все военные базы страны после того, как корреспондент Первого канала Тимур
Сиразиев и оператор Дмитрий Волков были
замечены рядом со штаб-квартирой засекреченного подразделения – 77-й бригады британской армии.
Военных
призвали связаться с полицией, если они обнаружат российских журналистов у
своих объектов. Съемочную группу заподозрили в шпионаже и попытке проникнуть на
территорию базы.
Тимур
Сиразиев отверг обвинения. По его словам, претензии британской стороны не соответствуют
действительности. "В статье указывается, что мы пытались проникнуть на
территорию базы. Мы не пытались никуда проникнуть", – цитирует
журналиста Первого канала ТАСС.
При этом корреспондент подтвердил, что его команда действительно занималась съемками в
районе базы. Однако они находились вдоль дороги, по которой проходит ограждение. Сиразиев
добавил, что никакой визуальной информации о запрете на съемку не было.
Прокомментировало скандал с отечественными корреспондентами и посольство
России в Великобритании. В диппредставительстве заявили, что публикация их персональных
данных, включая личные документы и государственный регистрационный номер автомобиля,
вызывает возмущение.
"Это в том
числе ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о
вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм", – говорится в
сообщении на сайте ведомства. По мнению дипломатов, британские власти нарочно препятствуют
работе российской прессы в стране. Они отметили, что подобные инциденты
давления на российские СМИ должны стать предметом пристального внимания Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе.