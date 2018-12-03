Посольство России в Великобритании прокомментировало обвинения издания Mail On Sunday в шпионаже в адрес наших журналистов. 2 декабря Минобороны королевства предупредило все военные базы страны после того, как корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков были замечены рядом со штаб-квартирой засекреченного подразделения – 77-й бригады британской армии.

Посольство России в Великобританиипрокомментировало обвинения издания Mail On Sunday вшпионаже в адрес наших журналистов. 2 декабря Минобороны королевства предупредиловсе военные базы страны после того, как корреспондент Первого канала ТимурСиразиев и оператор Дмитрий Волков былизамечены рядом со штаб-квартирой засекреченного подразделения – 77-й бригады британской армии.Военныхпризвали связаться с полицией, если они обнаружат российских журналистов усвоих объектов. Съемочную группу заподозрили в шпионаже и попытке проникнуть натерриторию базы.ТимурСиразиев отверг обвинения. По его словам, претензии британской стороны не соответствуютдействительности. "В статье указывается, что мы пытались проникнуть натерриторию базы. Мы не пытались никуда проникнуть", – цитируетжурналиста Первого канала ТАСС.При этом корреспондент подтвердил, что его команда действительно занималась съемками врайоне базы. Однако они находились вдоль дороги, по которой проходит ограждение. Сиразиевдобавил, что никакой визуальной информации о запрете на съемку не было.Прокомментировало скандал с отечественными корреспондентами и посольствоРоссии в Великобритании. В диппредставительстве заявили, что публикация их персональныхданных, включая личные документы и государственный регистрационный номер автомобиля,вызывает возмущение."Это в томчисле ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже овопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм", – говорится всообщении на сайте ведомства. По мнению дипломатов, британские власти нарочно препятствуютработе российской прессы в стране. Они отметили, что подобные инцидентыдавления на российские СМИ должны стать предметом пристального внимания Организациипо безопасности и сотрудничеству в Европе.