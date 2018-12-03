С космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль Союз МС-11. На его борту находятся россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

С космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-11".В Центре управления полетами сообщили, что все боковые блоки ракеты-носителя успешно отделились от центрального блока. Именно на этом этапе в прошлый раз произошла авария. Затем космический корабль с экипажем МКС отделился от ракеты и взял курс на станцию.В длительную командировку на МКС отправляются россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, сообщает "Россия 24". Самый опытный в команде — российский космонавт, на станцию он полетит уже в четвертый раз. Его коллеги из NASA и канадского агентства в космосе пока новички.Участники новой космической миссии попрощаются с Землей больше чем на полгода. За это время им предстоит провести около полусотни научных экспериментов. Сама стыковка запланирована на вечер. В декабре Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, который уже работает на станции, выйдут в открытый космос и обследуют дыру в обшивке поврежденного космического корабля.Этот старт стал первым после аварии 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" должна была доставить на МКС новый экипаж — россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Авария произошла на взлете. Она стала первой за 35 лет с носителями такого типа. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Спускаемый аппарат приземлился недалеко от казахстанского Жезказгана. Космонавты не пострадали.Как установила комиссия, авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Нынешний запуск изначально был запланирован на 20-е числа декабря, но после аварии было решено провести его чуть раньше.