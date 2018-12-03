Жители столичного жилого комплекса Бутово Парк пожаловались в полицию и СМИ на то, что в их районе начался собачий геноцид. С середины ноября там отравились уже 11 собак, три погибли. Хозяева животных говорят, что в лесополосе и даже рядом с детскими площадками находят отравленные продукты.

Жители столичного жилого комплекса "Бутово Парк" пожаловались в полицию и СМИ на то, что в их районе начался собачий геноцид. С середины ноября там отравились уже 11 собак, три погибли.Хозяева животных говорят, что в лесополосе и даже рядом с детскими площадками находят отравленные мясо, котлеты и помидоры.В страшных мучениях на глазах хозяйки и ее сына полутра лет умер от отравы немецкий шпиц.Эстонскую гончую по кличке Пеле, которая съела разбросанные по тропинке отравленные куриные полуфабрикаты, сейчас пытаются спасти ветеринары.Найденные продукты обеспокоенные хозяева животных отправили на экспертизу.Выяснилось, что в помидоры и фарш была добавлена ядовитая смесь нескольких лекарственных препаратов, сообщает "Москва 24".Местные жители подозревают в отравлении собак нескольких человек. Они надеются, что записи видеокамер помогут найти виновных, которым грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.