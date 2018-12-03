03.12.2018

2018-12-03 20:10:43

Под Нижним Новгородом нашли 160 тонн опасных химикатов

Жители города Дзержинска Нижегородской области получили к Новому году ядовитый подарок. На территории бывшего химзавода обнаружено массовое захоронение бочек с химическими отходами.



Специалисты убеждены, что в них находится опасное органическое вещество фенол. Оно способно нанести непоправимый вред здоровью человека. Экологическое преступление могли совершить около двух лет назад, передает .