Белорусский бизнесмен Игорь Санин был найден мертвым в отеле
Four Seasons в центре Москвы. Жена погибшего предпринимателя уже поделилась своими мыслями о случившемся.
Белорусский бизнесмен Игорь Санин был найден мертвым в отеле
Four Seasons в центре Москвы. Жена погибшего предпринимателя уже поделилась своими мыслями о случившемся.
Милана рассказала, что узнала о трагедии лишь спустя три дня
"через десятые руки". Она не получила никакого сообщения от полиции или
консульства. "В отеле мне ничего не подтвердили, из полиции никто не позвонил.
В консульстве тоже молчат. Он гражданин России, имеет вид на жительство в
Республике Беларусь. Через десятые руки я узнала о случившемся спустя три дня",
– поделилась вдова.
Женщина утверждает, что ее муж уехал в Москву для решения
бизнес-вопросов. Однако она не знает, чем именно занимался Игорь в столице,
передает телеканал "".
Сотрудники отеля Four Seasons отказались комментировать
гибель предпринимателя. Журналисты издания обратились к портье и бармену с вопросом о произошедшем: оба подтвердили, что ничего не знают о трагедии.
Ранее в некоторых СМИ появилось сообщение о том, что причиной смерти
39-летнего мужчины могло стать отравление некачественным алкоголем. В его
номере также нашли белый порошок неизвестного происхождения – вероятно, наркотики.
В прошлом Санин был судим за хранение наркотических средств. Известно, что незадолго до смерти бизнесмена в его комнате побывали четверо мужчин и одна женщина.
Напомним, что сегодня утром пресс-служба Главного следственного управления по Москве сообщила, что 1 декабря полицейские нашли труп мужчины, на теле которого "видимых
следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено". По
результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.