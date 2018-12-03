Белорусский бизнесмен Игорь Санин был найден мертвым в отеле Four Seasons в центре Москвы. Жена погибшего предпринимателя уже поделилась своими мыслями о случившемся.

Белорусский бизнесмен Игорь Санин был найден мертвым в отелеFour Seasons в центре Москвы. Жена погибшего предпринимателя уже поделилась своими мыслями о случившемся.Милана рассказала, что узнала о трагедии лишь спустя три дня"через десятые руки". Она не получила никакого сообщения от полиции иликонсульства. "В отеле мне ничего не подтвердили, из полиции никто не позвонил.В консульстве тоже молчат. Он гражданин России, имеет вид на жительство вРеспублике Беларусь. Через десятые руки я узнала о случившемся спустя три дня",– поделилась вдова.Женщина утверждает, что ее муж уехал в Москву для решениябизнес-вопросов. Однако она не знает, чем именно занимался Игорь в столице,передает телеканал "".Сотрудники отеля Four Seasons отказались комментироватьгибель предпринимателя. Журналисты издания обратились к портье и бармену с вопросом о произошедшем: оба подтвердили, что ничего не знают о трагедии.Ранее в некоторых СМИ появилось сообщение о том, что причиной смерти39-летнего мужчины могло стать отравление некачественным алкоголем. В егономере также нашли белый порошок неизвестного происхождения – вероятно, наркотики.В прошлом Санин был судим за хранение наркотических средств. Известно, что незадолго до смерти бизнесмена в его комнате побывали четверо мужчин и одна женщина.Напомним, что сегодня утром пресс-служба Главного следственного управления по Москве сообщила, что 1 декабря полицейские нашли труп мужчины, на теле которого "видимыхследов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено". Порезультатам проверки будет вынесено процессуальное решение.