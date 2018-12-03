Погибли из-за неисправного газового котла. В деревне Чуприяново Петушинского района из-за отравления угарным газом погибли 4 человека. Трагедия случилась в конце ноября.

Погибли из-за неисправного газового котла. В деревне Чуприяново Петушинского района из-за отравления угарным газом погибли 4 человека. Трагедия случилась в конце ноября. 29 числа в частный трёхэтажный дом приехал 73-летний москвич, чтобы включить на зимний период газовый котел. Но через некоторое время пенсионер перестал выходить на связь. Родные и соседи по даче забеспокоились. Вызвали участкового. После вскрытия дома тело пенсионера обнаружили без признаков насильственной смерти. Около часа ночи 30 ноября из Москвы в коттеджный дом приехали родные пенсионера: две дочери и зять. После дороги решили отдохнуть. Но утром также перестали выходить на связь. Прибывшие на место следователи обнаружили всех троих без признаков жизни. Эксперты отметили, что в помещении тяжело было дышать. А позже зафиксировали высокую концентрацию паров газа в воздухе. По версии следствия, причиной утечки мог стать несанкционированный ремонт газового котла. Следком возбудил уголовное дело по статье: "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Скорее всего, или ремонтировался или заменялись какие-то детали, а может полностью газовый котёл в апреле 2018 года. То есть официальные службы, которые при установке котла всё зарегистрировали, проверили качество. Это то, что называется официальная установка, официальная регистрация и официально можно вызывать, в случае необходимости, специалисты примут и будут нести ответственность. Пока в данном случае предполагаем, что при определённых поломках или неисправности в системе, хозяева, скорее всего, пригласили человека со стороны. Это называется несанкционированное вмешательство в систему газоснабжения дома".