Потерпевший рассказал, что в Краснопрудном переулке на него напал неизвестный мужчина и вырвал из рук денежные средства...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 44-летнего мужчины. Он рассказал, что в Краснопрудном переулке на него напал неизвестный мужчина и вырвал из рук денежные средства.В результате патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Похищенные денежные средства изъяты.По данному факту следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60