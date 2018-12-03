Сотрудники полиции задержали 53-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске более 10 лет по подозрению в сбыте наркотических средств...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержали 53-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске более 10 лет.Во время патрулирования территории сотрудники полиции в Центросоюзном переулке обратили внимание на подозрительного мужчину, который при приближении машины автопатруля попытался скрыться. Полицейские задержали неизвестного и доставили его в территориальный отдел полиции.В результате проверки было установлено, что 53-летний приезжий мужчина с февраля 2008 года находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении задержанного заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время задержанный передан инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60