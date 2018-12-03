Злоумышленница заметила, что посетительница поликлиники сдала в гардероб шубу, села рядом с ней на банкетку и похитила из сумки номерок...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в краже норковой шубы у посетительницы одной из поликлиник Зеленограда», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратилась 43-летняя жительница Зеленограда с заявлением о краже принадлежащей ей норковой шубы, которую она сдала в гардероб лечебного учреждения. Ущерб составил 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории г. Москвы задержали 30-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемую в совершении кражи. При обыске по месту временного проживания задержанной оперативники обнаружили и изъяли похищенную шубу.Как установлено, злоумышленница в поликлинике некоторое время наблюдала за посетителями. Когда она заметила, что одна из женщин сдала в гардероб шубу, то села рядом с ней на банкетку и, пока посетительница надевала бахилы, похитила у нее из сумки номерок. Получив по нему в гардеробе шубу, подозреваемая скрылась.СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31