Жалобы
президента Украины Петра Порошенко на то, что он не может дозвониться
до российского лидера, встретили жесткую реакцию в Москве. Депутат
Госдумы, зампред комитета нижней палаты по международным делам Алексей Чепа высмеял заявления главы Незалежной.
Жалобы
президента Украины Петра Порошенко на то, что он не может дозвониться
до российского лидера, встретили жесткую реакцию в Москве. Депутат
Госдумы, зампред комитета нижней палаты по международным делам Алексей Чепа высмеял заявления главы Незалежной.
По
словам парламентария, в текущей ситуации, когда отношения между
странами накалены до предела, российское руководство вряд ли откажется
от переговоров. "Мы прекрасно понимаем, что этот инцидент в Керчи,
спровоцированный украинскими властями, не нужен России ни при каких
обстоятельствах", – сказал законодатель в эфире .
Это
подтверждает то, что пограничники ФСБ не один час пытались решить
вопрос с вторгшимися в территориальные воды России кораблями украинских
ВМС. Чепа
подчеркнул, что произошедший неделю назад инцидент был спровоцирован,
поэтому заявления Порошенко звучат смешно. По словам законодателя,
словам украинского лидера он не верит.
Более
того, напомнил депутат, Киев неоднократно озвучивал угрозы относительно
Крымского моста. Теперь же заявления руководства Украины о желании
разобраться в произошедшем выглядят нелепо, полагает законодатель.
Чепа уверен, что если бы лидер Незалежной
хотел бы извиниться, то сделал бы это публично. "Думаю, наши службы бы
связались, министерство иностранных дел организовало бы, но, однако, это
все продолжение одной и той же игры, организованной Порошенко", -
подчеркнул парламентарий.
Напомним,
неделю назад три украинских корабля вторглись в территориальные воды
России и были задержаны вблизи Керченского пролива. В Киеве обвинили
Москву в агрессии и призвали Запад к новым санкциям против России. По
инициативе Петра Порошенко в стране было введено военное положение.
Украинский
лидер, с его слов, пытался связаться с президентом России Владимиром
Путиным, но безуспешно. Накануне Порошенко вновь пожаловался на
недоступность российского руководства. По мнению экспертов, у позиции
российского лидера есть объяснение: говорить с нынешними украинскими
властями попросту не о чем.