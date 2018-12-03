Жалобы президента Украины Петра Порошенко на то, что он не может дозвониться до российского лидера, встретили жесткую реакцию в Москве. Депутат Госдумы, зампред комитета нижней палаты по международным делам Алексей Чепа высмеял заявления главы Незалежной.

Жалобыпрезидента Украины Петра Порошенко на то, что он не может дозвонитьсядо российского лидера, встретили жесткую реакцию в Москве. ДепутатГосдумы, зампред комитета нижней палаты по международным делам Алексей Чепа высмеял заявления главы Незалежной.Пословам парламентария, в текущей ситуации, когда отношения междустранами накалены до предела, российское руководство вряд ли откажетсяот переговоров. "Мы прекрасно понимаем, что этот инцидент в Керчи,спровоцированный украинскими властями, не нужен России ни при какихобстоятельствах", – сказал законодатель в эфире .Этоподтверждает то, что пограничники ФСБ не один час пытались решитьвопрос с вторгшимися в территориальные воды России кораблями украинскихВМС. Чепаподчеркнул, что произошедший неделю назад инцидент был спровоцирован,поэтому заявления Порошенко звучат смешно. По словам законодателя,словам украинского лидера он не верит.Болеетого, напомнил депутат, Киев неоднократно озвучивал угрозы относительноКрымского моста. Теперь же заявления руководства Украины о желанииразобраться в произошедшем выглядят нелепо, полагает законодатель.Чепа уверен, что если бы лидер Незалежнойхотел бы извиниться, то сделал бы это публично. "Думаю, наши службы бысвязались, министерство иностранных дел организовало бы, но, однако, этовсе продолжение одной и той же игры, организованной Порошенко", -подчеркнул парламентарий.Напомним,неделю назад три украинских корабля вторглись в территориальные водыРоссии и были задержаны вблизи Керченского пролива. В Киеве обвинилиМоскву в агрессии и призвали Запад к новым санкциям против России. Поинициативе Петра Порошенко в стране было введено военное положение.Украинскийлидер, с его слов, пытался связаться с президентом России ВладимиромПутиным, но безуспешно. Накануне Порошенко вновь пожаловался нанедоступность российского руководства. По мнению экспертов, у позициироссийского лидера есть объяснение: говорить с нынешними украинскимивластями попросту не о чем.