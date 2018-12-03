Лидер Украины Петр Порошенко вновь стал объектом насмешек в мировой Сети. Лицо президента появилось на чехлах, стилизованных под упаковку известного российского шоколада.

Лидер Украины Петр Порошенко вновь стал объектом насмешек в мировой Сети. Лицо президента появилось на чехлах, стилизованных под упаковку известногороссийского шоколада.Недавно на глобальной торговой площадке AliExpressпоявился новый товар. Теперь любой может приобрести для своего смартфона необычный чехол с изображением украинского лидера. Порошенко запечатлен в платке, какдевочка с обертки шоколада "Аленка". Под ним – надпись: "Паленка". Внизу – логотип его кондитерской компании "Рошен".Стоимость товара – 137,5 рубля. Особой популярностью чехол пользуется среди российскихпокупателей. Большинство из них оценили оригинальный дизайн.Напомним, 25 ноября три украинских кораблянарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря в сторонуКерченского пролива. Они совершили опасное маневрирование и не подчинилисьтребованиям российских властей. Судна были задержаны, а моряки арестованы надва месяца. После инцидента президент Украины ввел режим военного положения в ряде регионов страны.Недавно Петр Порошенко заявил, что Россия намерена прорубить сухопутный коридор в азовские порты Бердянск и Мариуполь. Лидер Украины такжепригрозил устроить военные учения в областях, где объявлено военное положение.В Кремле уже прокомментировали заявление Порошенко. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал его слова абсурдными. "Это еще одна попытка спровоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине. Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает", – цитирует Пескова РИА Новости.