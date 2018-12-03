Ждать до Нового года выступления президента России Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию не стоит. Обращение президента состоится только в 2019 году, сообщил пресс-секретарь главы российского государства.

Ждать до Нового года выступления президента России Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию не стоит. Обращение президента состоится только в 2019 году, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.О конкретной дате говорить пока рано, добавил Песков. В ноябре 2018 года сам Владимир Путин допускал свое обращение к Федеральному Собранию до конца года, хотя все же считал более вероятным это выступление в 2019 году. Последнее обращение Путина с посланием к парламенту датировано 1 марта, напоминает ТАСС. Это был фактически отчет за прошедший год, поскольку в 2017 году Путин с Посланием не выступал.Традицию выступления президента перед членами Госдумы и Совета Федерации ввел первый президент России Борис Ельцин. Он выступил перед парламентом 24 февраля 1994 года. Ельцин выступил с Посланиями шесть раз, Дмитрий Медведев выступил с Посланиями четырежды, а Владимир Путин выступал 14 раз.Девять лет подряд с 2008 по 2016 год Послания президента России проходили в ноябре или декабре, под занавес года. А вот в период с 2000 по 2007 годы президент обращался к депутатам и сенаторам в апреле-мае. Исключение было сделано только для самого первого послания Путина, с которым он выступил после избрания президентом России. Его оглашение состоялось 8 июля 2000 года.Послание Федеральному Собранию 2019 года будет для Владимира Путина пятнадцатым.А вот большая пресс-конференция Владимира Путина состоится до новогодних праздников. И будет это, скорее всего, 20 декабря. Эту дату назвал председатель Госдумы Вячеслав Володин.На декабрь также назначен съезд "Единой России", в котором традиционно участвует президент Путин.