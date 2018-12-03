Настоящему творчеству цензура не помеха. Чтобы убрать с экранов похабщину, необходимо внести соответствующие поправки в
Конституцию, считает эксперт.
Настоящему творчеству цензура не помеха. Чтобы убрать с экранов похабщину, необходимо внести соответствующие поправки в
Конституцию, считает эксперт.
Люди творчества жили при цензуре во времена Советского
Союза. Тем не менее художники творили свои шедевры, а откровенное безобразие
не попадало на сцену, в кино и на телевидение, напомнил член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Разве можно было себе представить раньше в прайм-тайме, чтобы на главной передаче страны гости студии дрались руками и ногами,
да еще до крови, как это происходило недавно на шоу у Малахова? Разве
разрешили бы выпускать некоторые спектакли Серебренникова, которые изобилуют
весьма сомнительными актами? Разве показали бы музыкальные клипы
"Цвет настроения – синий" или "Ибица" Киркорова?" -
задался вопросом Манукян в интервью "Дни.ру".
Вспомнил эксперт и о рэперах, которые потчуют
молодежь текстами, превозносящими насилие. В условиях цензуры это все было бы невозможно.
"Так, может, назрел сегодня референдум о возвращении цензуры в
Конституцию России?" – сказал эксперт. Манукян уверен, что общество в
большинстве своем эти изменения поддержит. Давно пора поставить заслон похабщине, которая льется со всех сторон, убежден общественный деятель.
Напомним, что с идеей возвращения цензуры выступил
известный актер Михаил Боярский. Артист считает, что любое произведение
искусства должно оцениваться профессионалами, которые сделают вывод, достойно оно зрителя или нет. Боярский предложил своих кандидатов
в "худсовет". Он назвал Валентина Гафта, Алису Фрейндлих и Галину
Волчек.
Гафт позже высказался против
возвращения цензуры. Артист полностью согласен с тем, что поток похабщины
следует остановить, но считает, что для этого надо найти другие методы.