Настоящему творчеству цензура не помеха. Чтобы убрать с экранов похабщину, необходимо внести соответствующие поправки в Конституцию, считает эксперт.

Настоящему творчеству цензура не помеха. Чтобы убрать с экранов похабщину, необходимо внести соответствующие поправки вКонституцию, считает эксперт.Люди творчества жили при цензуре во времена СоветскогоСоюза. Тем не менее художники творили свои шедевры, а откровенное безобразиене попадало на сцену, в кино и на телевидение, напомнил член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Разве можно было себе представить раньше в прайм-тайме, чтобы на главной передаче страны гости студии дрались руками и ногами,да еще до крови, как это происходило недавно на шоу у Малахова? Разверазрешили бы выпускать некоторые спектакли Серебренникова, которые изобилуютвесьма сомнительными актами? Разве показали бы музыкальные клипы"Цвет настроения – синий" или "Ибица" Киркорова?" -задался вопросом Манукян в интервью "Дни.ру".Вспомнил эксперт и о рэперах, которые потчуютмолодежь текстами, превозносящими насилие. В условиях цензуры это все было бы невозможно."Так, может, назрел сегодня референдум о возвращении цензуры вКонституцию России?" – сказал эксперт. Манукян уверен, что общество вбольшинстве своем эти изменения поддержит. Давно пора поставить заслон похабщине, которая льется со всех сторон, убежден общественный деятель.Напомним, что с идеей возвращения цензуры выступилизвестный актер Михаил Боярский. Артист считает, что любое произведениеискусства должно оцениваться профессионалами, которые сделают вывод, достойно оно зрителя или нет. Боярский предложил своих кандидатовв "худсовет". Он назвал Валентина Гафта, Алису Фрейндлих и ГалинуВолчек.Гафт позже высказался противвозвращения цензуры. Артист полностью согласен с тем, что поток похабщиныследует остановить, но считает, что для этого надо найти другие методы.