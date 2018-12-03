3 декабря лидеру группы Black Sabbath Оззи Осборну исполнилось 70 лет. Накануне круглой даты певец обнародовал фотографию, на которой его не узнали фанаты, а русскоязычные поклонники вовсе посчитали копией Аллы Пугачевой.

3 декабря лидеру группы Black Sabbath Оззи Осборну исполнилось 70 лет. Накануне круглой даты певец обнародовал фотографию, на которой его не узнали фанаты, а русскоязычные поклонники вовсе посчитали копией Аллы Пугачевой.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оззи Осборн выложил архивную фотографию, на которой запечатлен в рыжем парике, белой свободной рубашке и серебряной накидке. Интересно, что глаза у артиста подведены черным карандашом, а ногти покрашены в темный цвет."Развалился на диване, как..." – подписал снимок Осборн, оставив свою мысль незаконченной, видимо, для того, чтобы ее продолжили поклонники. Отметим, что харизматичный исполнитель поделился старым фото накануне своего 70-летия. Поэтому люди, живущие в другом часовом поясе, уже поздравили исполнителя с круглой датой.Интересно, что среди подписчиков лидера хард-кор-группы Black Sabbath оказалось большое число людей, владеющих русским языком и... знающих Аллу Пугачеву. Многие поклонники сделали вывод, что на фото Оззи Осборн поразительно похож на Примадонну. "Вначале подумал, что Пугачева...", "Оззи тут прям как Примадонна)", "Теперь то мы точно знаем что Пугачева и Киркоров в душе металисты))", "Сначала подумал, что это Пугачева😰", "Мне одному кажется что я смотрю на Оззи а вижу Пугачеву??", "Нет, мне тоже (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали снимок пользователи Сети.Отметим, что не только на внешнем сходстве заканчивается неожиданная связь Пугачевой и Осборна. Оззи и Алла являются почти ровесниками. Ведь уже весной Примадонна, как и заграничный артист сейчас, отметит круглую дату – ей тоже исполнится 70 лет. В тусовке муссируются упорные слухи, что к своему юбилею Пугачева готовит грандиозный концерт.