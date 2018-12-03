Певице идет 72-й год. Казалось бы, пора на покой – сиди дома, занимайся садом, веди бизнес, расти внуков. Но нет, хуторянка считает иначе.

Певице идет 72-й год. Казалось бы, пора на покой – сиди дома, занимайся садом, веди бизнес, расти внуков. Но нет, "хуторянка" считает иначе.Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, София Михайловна не изменила запланированный график традиционного новогоднего чеса. "Она из людей старой закалки, – цитирует директора артистки Сергея Лаврова журнал . – Сыну как-то сказала: "Буду петь, пока держусь на ногах!" Она, видимо, решила умереть на сцене...По словам представителя певицы, в России в новогодние праздники у нее запланировано всего одно частное выступление, а все остальные – в соседнем Казахстане. Там же она будет работать и в новогоднюю ночь. За концерт в обычное время Ротару берет 100 тысяч евро, но Новый год в ее компании обойдется дороже – уже в 200 тысяч (примерно 15 миллионов рублей по сегодняшнему курсу). При этом вряд ли стоит ждать, что певица будет работать без фонограммы – она и в лучшие-то для себя времена ею не брезговала. А сейчас, когда связки изношены, и подавно.Напомним, что в августе этого года Софии Ротару стало плохо во время концерта в Уфе. Певица почувствовала слабость – с ней случился обморок. Приехавшая на место скорая увезла исполнительницу в реанимацию. Позже была названа возможная причина недомогания у артистки. "Ротару упала в обморок, потому что у нее произошел резкий скачок давления", – заявила медсестра из уфимской клиники. Более того, по словам инсайдера, очнувшись, певица потеряла память и не понимала, где находится, а также не узнавала людей. Но этому тревожному звоночку артистка не вняла и решила продолжать гастрольную деятельность.